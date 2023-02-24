محمد بن راشد يشهد جانباً من طواف الإمارات

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من منافسات «طواف الإمارات للدراجات الهوائية»، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، وانطلقت أمس في دبي مرحلته الرابعة بمشاركة 137 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، وذلك ضمن النسخة الخامسة من الحدث الرياضي العالمي.

وتابع سموه، يرافقه معالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، المتسابقين عند مرورهم بمنطقة المرموم ضمن مسار هذه المرحلة الممتد على مسافة 174 كيلومتراً، متمنياً سموه التوفيق لجميع المشاركين.

وجاءت نقطة انطلاق المرحلة الرابعة من الطواف من حي الشندغة التاريخي، مروراً بعدد من أهم المعالم السياحية والمناطق السكنية والتجارية في دبي، كذلك بمنطقة القُدرة ومدينة إكسبو دبي وجزيرة النخلة، لتُختم منافسات هذه المرحلة في دبي هاربور.

وكانت منافسات طواف الإمارات للدراجات الهوائية قد بدأت من أبوظبي الاثنين الماضي، ومن المقرر أن تُختتم فيها بعد غدٍ، مع نهاية المرحلة السابعة الأخيرة للطواف بإجمالي 1028 كيلومتراً.

وفاز الدراج الكولومبي سيباستيان مولانو من فريق الإمارات، بلقب المرحلة، التي انطلقت من منطقة الشندغة التاريخية، مروراً بعدد من أهم المعالم السياحية والمناطق السكنية والتجارية، وبمنطقة القدرة ضمن أرياف وبراري دبي ومدينة إكسبو دبي وجزيرة النخلة، وصولاً إلى دبي هاربور، لمسافة 174 كيلومتراً، وقطع مولانو المسافة بزمن بلغ 3:50:01 ساعات، متقدماً على منافسيه الهولندي أولاف كوي دراج «جامبو ﭬيزما»، والأسترالي سام ويلسفورد من «دي إس إم،» بأربع ثوانٍ.

قمصان

واحتفظ البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج «سودال كويك ستيب»، بقميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر، برعاية الشركة العالمية القابضة لمتصدر الترتيب العام، والقميص الأبيض برعاية شركة النخيل، لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما حصل الهولندي أولاف كوي على القميص الأخضر، برعاية وكالة التجارة الإيطالية للمتصدر بالنقاط، وتوج بالقميص الأسود، برعاية أبوظبي إكسبيرينس، لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، البلجيكي إدوارد بلانكارت، دراج فريق إبليسين ديكونينك.

وتوّج الفائزين كل من أسامة الشعفار، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية نائب رئيس الاتحاد الدولي، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية «شمال القابضة»، الشركة المالكة والمطور الرئيس لمشروع «دبي هاربر»، وبيتر إبراهام، ممثل الشركة العالمية القابضة، ومحمد راشد، الرئيس التنفيذي للمشاريع في نخيل، ونيل لاينز، ممثل أودي النابودة للسيارات، وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي.

سعادة

وقال سيباستيان مولانو: أنا سعيد بالانتصار، كانت فرصة رائعة لي لإظهار ما يمكنني القيام به، وأنا سعيد لأنني فزت بالمرحلة الرابعة. وأكد ريمكو إيفينبول دراج «سودال كويك ستيب» «أن ارتداء القميص الأحمر له قيمة خاصة لي»،وقال «مررنا بالعديد من المعالم الرئيسة في دبي، في تحدٍ قوي، وانتهت الأمور بشكل رائع، وحاولنا الفوز بالمرحلة مع تيم ميرلير، لكن لكوني مرتدياً قميص المتصدر، لم أستطع تحمل أي مخاطر قد تعرضني لخسارة الصدارة».

وتقام اليوم المرحلة الخامسة من طواف الإمارات، وتنطلق من جزيرة المرجان في رأس الخيمة، وصولاً إلى أم القيوين، وتبلغ مسافتها 170 كيلومتراً، حيث يكون الجزء الأول عبر الصحراء جنوباً، مع بعض الانحرافات عن الطريق السريع، ثم يتجه المسار عبر امتدادات من الطريق السريع، وصولاً إلى أم القيوين.

إشراف

من ناحية أخرى، أشرفت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي على عملية تنظيم حركة السير والمرور، خلال إقامة المرحلة الرابعة، وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي رئيس اللجنة الأمنية لطواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، إنه تم تشكيل فرق ميدانية وقطاعات مرورية، إضافة إلى دوريات من الشرطة النسائية، للإشراف على المرحلة الرابعة من الطواف، لتأمين المتسابقين والعمل على انسيابية الحركة المرورية طول خط سير السباق، منوهاً بأهمية التركيز على الدقة في مواعيد إغلاق وفتح الشوارع، وتسيير مرور الدراجين خلال مراحل سير الطواف.

وأوضح أن اللجنة الأمنية خصصت عدة دوريات لتأمين مسار الطواف، وتشمل دوريات الطليعة ومهامها، والقيام بعملية المسح أمام المتسابقين، وإغلاق المسارات بالتنسيق مع أفراد المداخل الجانبية، ودوريات المقدمة، التي قامت بتأمين مقدمة السباق، والتأكد من أن المسار سالك، وكذلك دوريات المؤخرة، التي قامت بمنع دخول المركبات في مسار سير السباق، والتواصل مع العمليات لإعادة فتح الحركة بعد مرور آخر المتسابقين.

ولفت العميد جمعة بن سويدان إلى أن شرطة دبي أعطت الأولوية لسلامة وتأمين الدراجين، خلال تأمين مجريات الطواف، بجانب تجنب التأثير الكبير في حركة المرور، مشيراً إلى أن ذلك كان تحدياً كبيراً، نجحت فيه شرطة دبي بامتياز. كما وجّه الشكر والتقدير للشركاء والجهات المساندة لدعمهم ومساندتهم، حيث تكاتفت الجهود، وتم العمل بروح الفريق الواحد، ما أسهم في إنجاح الطواف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز