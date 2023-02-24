الفهيم.. تحدٍ جديد مع «فيكتوري» في «فورمولا 1»

المصدر: دبي - البيان

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يبدأ فريق فيكتوري يوم غدٍ مشواره في أولى محطات بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1- 2023 من خلال الجولة الافتتاحية لمنافسات جائزة كوبيكو الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا1- التي تستضيفها مياه بحيرة توبا أكبر بحيرة في جنوب شرق آسيا وتستمر حتى يوم بعد غدٍ.

ويظهر الفيكتوري اعتباراً من اليوم على مياه البحيرة الخلابة بحلة جديدة في التدريبات الخاصة بالفرق قبل التنافس يومي غدٍ وبعد غدٍ وذلك عبر زورقي الفريق فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم وفيكتوري 4 بقيادة السويدي أريك ستارك ويشهد اليوم إلى جانب التجارب الرسمية انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين استعداداً لخوض تصفيات أفضل زمن يوم غدٍ ومن ثم السباق الرئيسي بعد غدٍ.

ويشارك بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم للمرة الأولى في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1- .

ووجه أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار على الثقة واختياره لخوض تحدي بطولة العالم 2023 للزوارق السريعة -فورمولا1- وإلى الجهازين الفني والإداري في وحدة فيكتوري الإدارية على الجهود الطيبة والتعاون الكبير.

جاهزية

وأشار الفهيم إلى أنه جاهز تماماً للمهمة بفضل التشجيع من الإدارة ومتابعة محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي للنادي وأحمد السميطي مدير إدارة الفيكتوري واللذين يرافقان الفريق في رحلة أندونيسيا إلى جانب الطاقم الفني والإداري وراديو مان الفريق الذي سيتولى مهمة المتابعة خارج كورس ومسار السباق.

وأضاف بطلنا إن الجولة الافتتاحية تعد بمثابة أول محطة تنافسية له مع عمالقة الزوارق السريعة أصحاب الخبرة والباع الطويل وهذا الأمر بالتأكيد يمثل تحدياً حقيقياً له مشيراً إلى أنه وحسب اللوائح الخاصة بمنافسات البطولة العالمية فإن القادمين الجدد سيخضعون إلى بروتوكول خاص في البداية خاصة في إجراءات الانطلاقة الرئيسية في السباق لكن هذا الأمر لن يحد من طموحاته في رسم بداية طيبة تحفزه للاستمرار بقوة في المشوار.

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