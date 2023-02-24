«الرئاسة» تتوج بسيف الإمارات في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مساء أمس بميدان المرموم، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023»، الذي أقيمت من خلاله تحديات رموز سن الذلل والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كيلومترات.

السيف والخنجر

وتمكنت مؤسسة هجن الرئاسة من حصد سيف الإمارات للذلل المفتوح عن طريق «التماس» بقيادة المضمر المجازف محمد عتيق زيتون المهيري بحصولها على صدارة الشوط الرابع بزمن 11:56:9 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في هذا السن بالمهرجان، وحصلت على المركز الثاني «الهايلة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر ذاته، وذهب المركز الثالث إلى شعار هجن الشحانية بواسطة «ربدا» بقيادة المضمر سالم بن فاران المري.

وذهب خنجر الذلل المحليات إلى شعار هجن الرئاسة عن طريق «سرابة» بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، والتي حصلت على الرمز الغالي في 11:59:5 دقيقة، وكان المركز الثاني من نصيب «الجازي» لهجن الشحانية بقيادة محمد خالد العطية، والمركز الثالث حلت فيه هجن الرئاسة بواسطة «شواهين» تحت قيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري.

ثنائية للعاصفة

وحسم «أشهب» لهجن العاصفة الصراع على البندقية الذهبية للزمول المفتوح بعد نجاحه في حصد صدارة الشوط الثالث بقيادة المضمر غياث الهلالي في 12:15:6 دقيقة، وحل ثانياً «الكاسب» لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري، وجاء ثالثاً «نشوان» لهجن الشحانية بقيادة محمد خالد العطية.وتمكنت هجن العاصفة من حصد شداد الزمول المحليات عن طريق «المندفع» بقيادة غياث الهلالي والذي سجل 12:23:2 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «مزعل» لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق زيتون المهيري، وكان المركز الثالث من نصيب «الغزال» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر نفسه.

تتويج الفائزين

قام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين برموز الذلل والزمول لمؤسسات هجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2023، وذلك عقب نهاية الشوط الرابع، بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجن بدولة قطر الشقيقة، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن.

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