منتخبنا الوطني للجوجيتسو يواصل تحضيرات «آسيوية بانكوك»

المصدر: بانكوك - البيان

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أجرى منتخبنا الوطني للجوجيتسو، حصتين تدريبيتين، أمس، على فترتين صباحية ومسائية، في صالة فندق الإقامة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة، التي ستقام خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير الجاري. أشرف على الحصة التدريبية المدرب البرازيلي رامون ليموس الندير الفني لمنتخب الرجال، وجاسيكا مدربة منتخب السيدات، بحضور مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وزار محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو، رئيس بعثة المنتخب، اللاعبين واللاعبات في الحصة التدريبية المسائية، ونقل لهم تحيات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وطالبهم ببذل أقصى جهد، من أجل الحفاظ على الصدارة الآسيوية، وتحقيق نتائج مميزة في المنافسات التي ستشهد أكبر مشاركة آسيوية في تاريخ البطولة.

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من ناحية أخرى، قام فهد على الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، بزيارة لجنة الحكام بالبطولة الآسيوية، للاطلاع على آخر استعداداتها لانطلاق المنافسات، كما التقى بخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي، حيث تمت مناقشة أجندة الأحداث الدولية الكثيفة في 2023.

وأكد الشامسي أن 2023 من الأعوام الثرية في مسيرة الجوجيتسو الآسيوي والعالمي، حيث إنه يتضمن الكثير من البطولات، ومن تلك البطولات، البطولة الآسيوية فبراير الجاري، وبطولة الجائزة الكبرى في فرنسا أبريل المقبل، ثم الجائزة الكبرى بتايلاند في مايو، وبطولة العالم للكبار في منغوليا في يوليو، وبطولة العالم للناشئين، وبطولة الألعاب القتالية داخل الصالات بتايلاند في سبتمبر، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين في أكتوبر، والألعاب العالمية للفنون القتالية بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات للفنون القتالية بتايلاند في نوفمبر.

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