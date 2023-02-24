السباق الثامن لكرنفال كأس دبي العالمي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق، اليوم، بمضمار «ميدان»، ثامن سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، برعاية «الطاير للسيارات»، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، التي ستتنافس على الألقاب السبعة للأمسية.

وستكون البداية مع الشوط الأول «الكرامة ستيكس» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي برعاية «ديفندر 130» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف دولار، بمشاركة 9 خيول أبرزها «أشقر عسير» و«هاي إيفرست» و«سايلنت ديفنس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، «إيه إتش جيز» لمارك ديفيز، «شارب آرمي» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «ديفندر 90» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، مشاركة 9 خيول أبرزها «زوايا» لـ«شادويل»، «رويال كوماندو» لزياد كلداري، «كولور أب» لسيد حشيش، «كينج جولد» لكريستيان وينجتانس.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «ديفندر 101» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، 16 خيلاً أبرزها «باي أوف أونر»، و«ميجور بارتنرشيب»، و«سايلنت فيلم»، و«لايت آند دارك»، و«وايلد ليون» لجودلفين، «تأمل»، و«السلط»، و«زينهم» لـ«شادويل»، «اوزو» لـ«ذا آذر كلوب».

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «جميرا غينيز للمهرات» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي برعاية «ديفندر» البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار، مشاركة 9 مهرات أبرزها «فيري كروس»، و«موج» لجودلفين، «بيرديكا» لإس نيكولز، «السيوب» لسعيد حميد الطاير، «اكسداليفا» لـ«إسطبل مندالور للسباقات وشركائه»، «بيجلي» لمحمد خليل أحمد، «سيت دور» لـ«نك برادلي للسباقات 18»، «جوت إيه لوت» لـ«إيربورن للسباقات»، «رايز آند شاين» لـ«فريق سنتوري».

الشوط الخامس

تشارك في الشوط الخامس «بطولة بلانشين» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي برعاية «لاند روفر» البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار، 8 مهرات وأفراس أبرزها «ويذ ذا مونلايت»، و«ترانكيل ليدي» لجودلفين، «اسكوت براس» لشتال فالي، «إن تايم» لجان روميل، «أيرون بترفلاي» لستول زوتشيني، «كاتوشا» لبرنارد جيرودن، «كنيللا» للودج ديريك رونالد، «ليريكال بويتري» لـ«مزرعة باليجالون».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «جميرا ديربي» لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار، بمشاركة 9 خيول أبرزها «الخزنة»، و«هايبانك» و«ون نيشن» لجودلفين، «لونج كيس» لـ«مربط غوارا ديل سور»، «ليجند أوف كان» لفوزي عبد الله ناس، «نابولي» لإسماعيل محمد، «شرار» لـ«كيه اتش كيه للسباقات»، «سلافا اوكريني» لـ«ستيد هاندشيك»،«سولير» لنيكولاس كوليري.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي «ديفندر إصدار 75 عاماً المحدود» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، 12 خيلاً أبرزها «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «يونايتد فرونت» لنيك بريريتون، «ليجيوناريو» لخافير باردو دي سانتايانا، «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز