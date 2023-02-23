غالان وليبرون يتألقان في «مدن العالمية لأساتذة البادل»

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، جانباً من منافسات اليوم الثاني من بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل (أبوظبي 2023) ضمن جولة «وورلد بادل تور».

والتقى الثنائي المصنف في المرتبة الأولى عالمياً، أليخاندرو غالان وخوان ليبرون ضد راميرو مويانو مع زميله تشيسكو غيل في مباراة قوية كانت المنافسة فيها محتدمة للغاية، وبعد التعادل في المجموعتين الأولى والثانية، كان الشوط الثالث فاصلاً، ليكون الفوز من نصيب غالان وليبرون في هذا اللقاء بنتيجة 6 - 7 و 7 - 5 و 6 - 1.

وتأهل الثنائي أوغستين تابيا وأرتورو مانسو المصنف في المرتبة الثانية لهذه البطولة إلى الدور الثاني، بعد الفوز على خافيير مورا وخافيير باراهمونا 7 - 6 و 7 - 6.

وبدأ ثنائي السيدات الجديد، وهما الإسبانيتان باتريشيا لاغونو وفيكتوريا إغليسياس، مشاركتهما في البطولة بالفوز على مواطنتيهما لورينا ألونسو وساندرا هيرنانديز بنتيجة 6 - 1 و 6 - 1 في شوطين استغرقا أكثر من ساعة واحدة من النزال في الملعب الرئيسي.

مشاركة عربية

وتابع المتفرجون بسعادة الظهور التاريخي لأول لاعبات عربيات يشاركن في جولة «وورلد بادل تور» في الملعب المركزي. وواجهت الإماراتيتان علياء طاهر وعائشة العوضي، اللاعبتين أريانا سانشيز وبولا خوسيماريا اللتين كانتا تحملان التصنيف الأول عالمياً. ورغم الخسارة التي تعرضت لها علياء وزميلتها، إلا أن المشاركة بحد ذاتها شكلت لحظة فارقة لهما في مسيرتهما الرياضية.

وحظي الثنائي الإماراتي عبدالله العبدالله وفارس الجناحي بتشجيع هائل من الجمهور خلال المواجهة التي جمعتهما مع اللاعبين الإسبانيين خافي ريكو وخورخي رويز اللذين يحملان تصنيفاً متوسطاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز