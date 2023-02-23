بحضور شخبوط بن نهيان.. حفل 5 نجوم في افتتاح بطولة العالم للقدرة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - علي الظاهري - تصوير: سيف الكعبي

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شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، اليوم حفل افتتاح بطولة العالم للقدرة بقصر الإمارات في أبوظبي بحضور الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة اتحاد الفروسية الملكي الأردني واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس اللجنة العليا، ومسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية ورؤساء الوفود.

وجاء حفل الافتتاح مميزاً «5 نجوم» وتضمن العديد من الفقرات منها طابور عرض للدول المشاركة في البطولة، واستعراض متنوع للخيول، وعروض الألعاب النارية بالإضافة لعروض طائرة «الدرون» المبهرة، وينطلق المونديال الذي تستضيفه قرية بوذيب العالمية للقدرة غداً لمسافة 160 كلم.

ورحب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بالمشاركين في المونديال الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، حيث تستعد الإمارات لتحقيق إنجاز جديد على أرض الإمارات يرسخ مكانة الدولة وريادتها عالمياً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه بعد نيل الإمارات شرف الفوز باستضافة البطولة في قرية بوذيب العالمية اكتمل المشهد التنظيمي للحدث العالمي الذي يعزز المكانة المرموقة للإمارات وأبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

وأشاد الريسي بالجهود الكبيرة من اللجنة العليا المنظمة للبطولة واللجان الفرعية لاستقبال فرسان العالم والترحيب بهم في أجواء استثنائية من الحماسة والأصالة، كما توجه بالشكر إلى الاتحاد الدولي للفروسية على ثقته الكبيرة التي يوليها للإمارات وتقديره للجهود المبذولة لاستضافة الدولة للمونديال، مؤكداً أن الإمارات برؤية القيادة الرشيدة ترسخ مكانتها العالمية في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية بأفضل المعايير.

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