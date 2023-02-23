«أم الألعاب» تدشّن دولية فزاع لأصحاب الهمم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تدشن ألعاب القوى «أم الألعاب» النسخة الرابعة عشرة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى – دبي 2023»، التي تنطلق بعد غدٍ تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 700 لاعب ولاعبة يمثلون 66 دولة، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عٌقد أمس بنادي دبي لأصحاب الهمم وتحدث خلاله محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم، وتم الكشف خلال المؤتمر عن قائمة الشركات الراعية للحدث وهي هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، قناة دبي الرياضية، هيئة الصحة بدبي، شركة ماي دبي، مستشفى سليمان الحبيب، شرطة دبي، مطارات دبي، مستشفى آدم فيتال، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هيئة دبي للثقافة والفنون، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بلدية دبي، الدفاع المدني بدبي، ابيلتي لايف.

وأكد جلفار أن أستمرارية استضافة بطولات فزاع تأتي ضمن تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة من أجل تقديم العديد من المبادرات التي ظلت ترفع دائماً شعار تمكين «أصحاب الهمم» ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وقال: نسعى جميعاً لتعزيز رؤية القيادة الرشيدة وفق الاستراتيجية الموضوعة لتصبح دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة أصحاب الهمم، حيث يتسابق الأبطال من مختلف قارات العالم من أجل التواجد في هذا الحدث المهم وباتت بطولات فزاع علامة فارقة ومتميزة في هذه الرياضة.

ووجه جلفار الشكر إلى راعي الحدث سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه واهتمامه الكبيرين بأصحاب الهمم، ما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم في كافة الأصعدة ومجلس دبي الرياضي ورعاة النسخة 14.

تطوير

وأضاف: ظلت بطولات فزاع تمثل محرك التطوير في رياضة أصحاب الهمم على جميع الصعد الفنية والإدارية والطبية، حيث كان لها انعكاساتها الباهرة لدى الاتحادات العالمية المعنية لتواصل دبي مسيرتها الكبيرة في تنظيم البطولات العالمية المختلفة.

وأشار نائب رئيس اللجنة المنظمة إلى أن المشاركة القياسية في بطولة ألعاب القوى باكورة البطولات تعزز أهمية هذا الحدث العالمي الذي يعد من أكبر بطولات أصحاب الهمم..

من ناحيته وجه ماجد العصيمي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعم ومتابعة سموه لكل تفاصيل بطولات فزاع والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير مستوى البطولات من الناحيتين الإدارية والفنية، مشيراً إلى أن بطولات فزاع باتت الخيار الأول لكل مدرب ولاعب من مختلف دول العالم، موجهاً الشكر أيضاً إلى مجلس دبي الرياضي والجهات الراعية.

ووصف العصيمي نسخة «أم الألعاب» بالاستثنائية كونها تشهد أكبر مشاركة من اللاعبين واللاعبات في السنوات الأخيرة إضافة إلى عدد الدول وهى محطة مهمة للتأهل لـ«بارالمبية باريس 2024»، ما يؤكد مكانة بطولات فزاع الريادية كأقوى بطولات أصحاب الهمم في العالم.

وقال أحمد الشامسي مدير أول إسعاد الموظفين بهيئة كهرباء ومياه دبي إن رعاية الهيئة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز التعاون والشراكات في مجال دمجهم وتمكينهم.

وأعرب جاسم النقبي مدير أول المبيعات الحكومية بشركة ماي دبي عن سعادتهم بالشراكة مع «دبي لأصحاب الهمم» التي تخدم هذه الشريحة الغالية على قلوبنا جميعاً موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة على جهودها في تطوير بطولات فزاع لتحقيق الغاية المبتغاة.

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