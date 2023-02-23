3 نسخ عربية وأفريقية ودولية في «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي- البيان

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تنطلق اليوم بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، منافسات سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي تقام على مدار 3 أيام، من خلال 3 نسخ، النسخة الأفريقية 35 اليوم، و«النسخة الدولية يوم غدٍ، و»النسخة العربية«37 بعد غدٍ، وتشهد النسخ الثلاث مشاركة 66 مقاتلاً ومقاتلة من 37 جنسية، وتتضمن المنافسة على 4 القاب.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة، مؤتمراً صحفياً، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز منظم البطولة، رئيس اللجنة المنظمة، كشفت فيه عن تفاصيل المشاركات في الحدث العالمي والذي يشارك في نسخه الثلاث نخبة من أقوى نجوم الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم.

ويعد لقاء بطل»محاربي الإمارات«في وزن الخفيف برونو ماتشادو مع الكوري الجنوبي دبل جي» من أبرز النزالات في النسخ الثلاث، حيث يقام ضمن النسخة الدولية، على لقب البطولة.

كما يلتقي أيضاً ضمن السلسلة الدولية، المقاتل الأرجنتيني ايمليانو سوردي والمتوج بجائزة قدرها مليون دولار في دوري (بي اف ال ) مع الكازاخستاني أسولجان بختجنولي، حيث يسعى الأرجنتيني للعودة إلى الانتصارات، وتقديم أداء مبهر في أول ظهور له بمحاربي الإمارات بينما يحاول الكازاخستاني تحقيق الفوز الثاني له في البطولة.

وتشهد منافسات» النسخة العربية 37«دفاع الإماراتي محمد يحي بطل وزن الخفيف عن لقبه أمام الجزائري سهيل ثائري،.

كما يتنافس في الحدث الرئيسي» للنسخة العربية 37«كل من الأردني نورس أبزخ مع اللبناني جون توما.

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وتشهد منافسات» النسخة الأفريقية «11 نزالاً بين 22 مقاتلاً يمثلون 6 دول ومن أبرزها مواجهة الكاميروني» جواريس ديا «مع الغيني محمد كمارا.

من جانبه أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة»محاربي الإمارات«أن عودة المنافسات بعد فترة من التوقف، أعطى وقتاً كافياً للمقاتلين من كافة أنحاء العالم، للاستعداد للبطولة، من أجل الدفاع عن الألقاب والظهور بالصورة التي تليق بهذا الحدث العالمي على أرض الإمارات.

وأشار رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة محاربي الإمارات إلى أن منافسات(محاربي الإمارات) أثبتت قدرتها على استقطاب النجوم من مختلف أنحاء العالم، لتكون محطة مهمة في منافسات الفنون القتالية المختلطة، ولديها قاعدة كبيرة من المقاتلين من شتى أنحاء العالم.

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