«دبي للشراعية 60 قدماً».. الجولة الثانية غداً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023) والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم غدٍ ضمن فعاليات الموسم الحالي.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات اللازمة لتنظيم وإقامة السباق الكبير يوم غدٍ بالتنسيق والتعاون مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تقف دائماً خلف إنجاح كافة الفعاليات التي ينظمها النادي في الموسم الحالي 2022-2023.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن اللجنة تتابع عن كثب التقارير الخاصة بالأرصاد الجوية على رأس الساعة من أجل إنجاح التظاهرة المرتقبة مشيراً إلى أن النشرة البحرية مبشرة بحالة بحر تناسب طبيعة السباق والذي يتوقع أن يجمع نخبة النواخذة والبحارة في بروفة حقيقية وكبيرة لعرس سباق القفال 32 والذي يقام شهر مايو المقبل.

وأكد محمد سيف المري أن اللجنة المنظمة ستقوم اليوم وبعد الاطمئنان على كافة الترتيبات بإرسال الإحداثيات الخاصة بنقطة التجمع وخط البداية وموقع خط النهاية في شواطئ جميرا متمنياً من جميع المشاركين التعاون مع اللجان المنظمة لإنجاح السباق المرتقب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز