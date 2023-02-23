43 ميدالية لأندية الإمارات في «الشارقة الدولي لألعاب القوى»

المصدر: الشارقة - البيان

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أسدل الستار على منافسات ملتقى الشارقة الدولي الحادي عشر لألعاب القوى، الذي نظّمه نادي الثقة، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة، يمثلون 26 دولة.

ونجحت الأندية الإماراتية في انتزاع 43 ميدالية، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و18 ميدالية فضية، و14 ميدالية برونزية، وحقق نادي خورفكان 4 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، كما فاز نادي دبي لأصحاب الهمم بميداليتين ذهبيتين، و4 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، وحصد نادي العين لأصحاب الهمم ميداليتين ذهبيتين، و4 ميداليات فضية، وحصل نادي أبوظبي لأصحاب الهمم على ميداليتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين، فيما فاز نادي الثقة بميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية.

وتصدّر المنتخب التايلاندي البطولة في ختام منافسات اليوم الثالث، برصيد 22 ميدالية بواقع 9 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية، واحتل منتخب الهند المركز الثاني بتحقيقه 23 ميدالية بواقع 9 ميداليات ذهبية، و7 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية، وفاز الفريق السويسري بالمركز الثالث بعد تحقيقه 17 ميدالية بواقع 8 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين.

وفي مسابقات دفع الجلة رجال فئة (F35/36/42) حقق اللاعب التونسي ياسين جينيشي الميدالية الذهبية، وفاز لاعب نادي العين لأصحاب الهمم محمد الكعبي بالميدالية الفضية، وحقق لاعب موريشيوس جون باسل الميدالية البرونزية، وفي مسابقات دفع الجلة رجال فئة (F37)حقق اللاعب التونسي أحمد بن مصلح الميدالية الذهبية، واقتنص اللاعب الكويتي ضاري بطي الميدالية الفضية، وفاز لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم عباد علي بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقات رمي الرمح كرسي متحرك رجال فئة (F33/53)، حصد اللاعب السعودي هاني النخلي الميدالية الذهبية، وحقق لاعب نادي خورفكان مبارك الظنحاني الميدالية الفضية، وفاز زميله حسن علي بالميدالية البرونزية، وفي مسابقات رمي الرمح كرسي متحرك رجال فئة (F34/54)حقّق اللاعب اليوناني مانوليس ستيفانوداكيس الميدالية الذهبية، وحصد لاعب نادي خورفكان عبدالله المصباحي الميدالية الفضية، وفاز اللاعب السعودي خالد العامري بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقات رمي الرمح كرسي متحرك رجال فئة (F55/56)، فاز اللاعب الكازخستاني موكان أيتميرزاييف بالميدالية الذهبية، وحصد اللاعب عمر يونس من نادي دبي لأصحاب الهمم الميدالية الفضية، وحقق اللاعب سعيد الظنحاني من نادي خورفكان الميدالية البرونزية، وفي مسابقات دفع الجلة كرسي متحرك سيدات فئة (F32/33)، حققت اللاعبة سارة الجنيبي من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم الميدالية الذهبية، وحصدت اللاعبة نورة الكتبي من نادي العين لأصحاب الهمم الميدالية الفضية، وفازت اللاعبة السعودية الهنوف أبوحيمد بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقات دفع الجلة كرسي متحرك سيدات فئة (F34)، فازت اللاعبة أنصاف النعيمي من نادي دبي لأصحاب الهمم بالميدالية الذهبية، وحققت اللاعبة الكويتية بسيمة نجم الميدالية الفضية، وحصدت اللاعبة ثريا الزعابي من نادي الثقة الميدالية البرونزية، وفي مسابقات رمي الرمح سيدات فئة (F11/13/36/37/42/46)، فازت لاعبة نادي خورفكان مريم الزيودي بالميدالية الذهبية، وحققت اللاعبة الهندية بهافانابين عجب الميدالية الفضية، وحصدت اللاعبة الكازخستانية سفيتلانا إرزانوفا الميدالية البرونزية.

إشادة

وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا للملتقى، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة بالمجهود الكبير الذي بذلته اللجان العاملة في البطولة، مشيراً إلى أنّ ما تحقق من نجاح هو نتيجة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

من ناحيته أكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أنّ ملتقى الشارقة الدولي يعتبر من البطولات المهمة لأنّه يضم أهم لاعبي العالم، ما ينعكس بالإيجاب على لاعبي الإمارات عن طريق الاحتكاك بهؤلاء اللاعبين، مشيداً بالمستوى التنظيمي الرائع وهذا ليس بغريب على نادي الثقة.

واعتبر أحمد سالم المظلوم، المدير التنفيذي للبطولة، أنّ النجاح الذي حققه الملتقى ومشاركة هذا العدد الكبير من أبطال العالم هما نتيجة السمعة الطيبة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية؛ لتوافر الكوادر البشرية بجانب البنية التحتية، مشيداً بالتواجد الإعلامي بمختلف وسائله لتغطية الملتقى.

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