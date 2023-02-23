محمد بن راشد يشهد جانباً من طواف الإمارات للدراجات الهوائية

المصدر: البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من منافسات "طواف الإمارات للدراجات الهوائية" الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، وانطلقت اليوم الخميس في دبي، مرحلته الرابعة بمشاركة 137 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، وذلك ضمن النسخة الخامسة من الحدث الرياضي العالمي.

وتابع سموه، يرافقه معالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، المتسابقين عند مرورهم بمنطقة المرموم ضمن مسار هذه المرحلة الممتد على مسافة 174 كيلومترا، متمنياً سموه التوفيق لجميع المشاركين.

وجاءت نقطة انطلاق المرحلة الرابعة من الطواف من حي الشندغة التاريخي، مروراً بعدد من أهم المعالم السياحية والمناطق السكنية والتجارية في دبي، كذلك بمنطقة القُدرة ومدينة إكسبو دبي وجزيرة النخلة، لتُختم منافسات هذه المرحلة في دبي هاربور.

وكانت منافسات طواف الإمارات للدراجات الهوائية قد بدأت من أبوظبي في 20 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تُختتم يوم الأحد المقبل، مع نهاية المرحلة الـسابعة والأخيرة للطواف بإجمالي 1028 كيلومتراً.

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