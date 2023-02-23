الدور النهائي لدوري اليد ينطلق الجمعة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تنطلق الجمعة الجولة الأولى بالدور النهائي لدوري رجال اليد بمباراتين في السابعة مساءً، حيث يستقبل فريق الشارقة نظيره فريق النصر ويحل في المباراة الثانية فريق دبا الحصن ضيفاً على فريق الوصل.

وتستكمل الجولة الأولى يوم غدٍ بمواجهتين تنطلقان في الخامسة مساءً يستقبل في المباراة الأولى فريق العين نظيره فريق مليحة وفي الثانية يلتقي شباب الأهلي مع ضيفه فريق الجزيرة.

وتتوقف المسابقة بعد نهاية الجولة الأولى وتعود لانطلاق الجولة الثانية في 25 مارس المقبل نظراً لمشاركة الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني بمملكة البحرين خلال الفترة من 8 إلى 17 مارس المقبل.

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