أهل الهجن: شكراً محمد بن راشد

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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رفع أهل الهجن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم سموه الكبير لرياضة الآباء والأجداد، كما رفع أهل الهجن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وقال علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، إن تشريف وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمهرجان ختامي المرموم 2023 ومتابعة سموه تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، كان له الأثر الجميل في نفوس رواد الأصالة وعشاق رياضة سباقات الهجن الذين فرحوا لمقدمه الميمون في هذا المهرجان التراثي الكبير، وأضاف: حضور سموه ومتابعته فعاليات المهرجان وتواجده وسط أهل الهجن هو أكبر دليل على أهمية هذه الرياضة بالنسبة لسموه ولقيادتنا الرشيدة، التي دائماً ما تقف مساندة وداعمة لكل ما من شأنه أن يطور هذا الموروث الشعبي الأصيل.

كما رفع علي سعيد بن سرود الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم سموه الدائم واهتمامه بالسباقات.

تهنئة

وهنأ علي بن سرود شعار هجن الرئاسة بمناسبة حصوله على سيف الإمارات وخنجر المحليات، وقال إن هذا الإنجاز ليس غريباً على هذا الشعار الذي يحظى بجمهور عريض من المتابعين. وأضاف: كما أتقدم بالتهنئة الخالصة إلى مؤسسة هجن العاصفة التي نجحت في حصد رمزي الزمول اليوم بالإضافة إلى كأس الكؤوس للثنايا المفتوح، وقال إن هذه الإنجازات الضخمة طبيعية بالنسبة لهذا الشعار الذي اعتاد دائماً على القمة، كما لا يفوتني تهنئة هجن الشحانية على ظهورها المميز في هذا المهرجان وحصدها للرموز، وأهنئ بقية شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ التي أتحفتنا بأداء مميز خلال هذا المهرجان. وتقدم المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بالتهنئة لكل المشاركين في مهرجان المرموم التراثي من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: حقيقة أتحفوا ميدان المرموم بتواجدهم الطيب، مما أسهم في توثيق عرى المحبة بين عشاق رياضة الأباء والأجداد.

وأكد عبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتواجد سموه بمهرجان المرموم التراثي خلال تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، أعطى رونقاً بديعاً وأبهج النفوس كما أضفى لوناً زاهياً لهذا الكرنفال البهيج، وقال إن تواجد سموه مع أبنائه في كافة الميادين له وقع خاص، لا سيما سباقات الهجن التي تحظى برعاية ودعم سموه لهذه الرياضة وكافة الرياضات التراثية الأخرى التي وجدت مكانتها المرموقة.

وتقدم عبدالله فرج بالتهنئة إلى مؤسستي هجن الرئاسة الفائزة بسيف الحول المفتوح وخنجر الحول المحليات، وشعار هجن العاصفة صاحب بندقية الزمول المفتوح وشداد الزمول المحليات، وقال إن هذه الإنجازات تعد شيئاً طبيعياً لهاتين المؤسستين صاحبتا التاريخ العريض في عالم سباقات الهجن، وهنأ فرج جميع الفائزين بالرموز في مهرجان «ختامي المرموم 2023» والذي قال إنه حصد إعجاب أهل الهجن من خلال المستويات المميزة التي قدمت من خلاله.

وأكد سعيد الشيخ مضمر هجن العاصفة، أن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وراء النجاحات التي حققتها مؤسسة هجن العاصفة بحصولها على رمزي الزمول، وقال إن المنافسة كانت قوية بين المؤسسات التي كانت في قمة جاهزيتها لهذا اليوم، فكانت الأشواط الأربعة «نارية» وحصلنا على بندقية الزمول المفتوح وشداد الزمول المحليات، وقال: أحب أن أشكر كل محبي شعار هجن العاصفة على مساندتهم الدائمة لهذا الشعار ونعدهم بمزيد من الإنجازات في مقبل الأيام، كما أهنئ نادي دبي لسباقات الهجن بنجاح المهرجان.

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