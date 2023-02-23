«تنس دبي» تتبرع بمليوني درهم لمساعدة ضحايا زلزال سوريا وتركيا

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن تبرعها بمليوني درهم لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وترك الكثيرين من دون مأوى وذلك ضمن حملة «جسور الخير» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة تنمية المجتمع.

وقام كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة؛ بتسليم شيك التبرع لمحمد عبد الله الحاج الزرعوني مستشار هيئة الهلال الأحمر لتنمية الموارد والتبرعات بحضور راميش سيدامبي، رئيس العمليات في سوق دبي الحرة؛ وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، وشنيد السباعي، نائب رئيس أول للتسويق، وستيف سايمون رئيس رابطة محترفات التنس.

وقال صلاح تهلك: «نعرب عن تضامننا مع جميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، التي تسببت في وفاة آلاف الأشخاص، وتركت الآلاف منهم من دون مأوى في طقس شديد البرودة وهم يحتاجون إلى مساعدات فورية».

وأضاف: «من المهم لنا دائماً في بطولات سوق دبي الحرة للتنس أن نتمكن من تقديم المساعدة في مواقف الأزمات ودعم المتضررين للتخفيف من معاناتهم».

من جهته أشاد محمد الزرعوني بالمبادرة الإنسانية لسوق دبي الحرة التي كانت دائماً سباقة في دعم المبادرات الإنسانية للهيئة ومساعدة الفئات الضعيفة والمنكوبة وتقديم يد العون لهم في مختلف أنحاء العالم، ومعبراً عن شكر وتقدير الهيئة للتبرع الإنساني لسوق دبي الحرة الذي يعكس أهمية التعاون والتكاتف المجتمعي الإنساني في مساعدة الضعفاء والمحتاجين أينما كانوا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز