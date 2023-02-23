بطلة أستراليا تقصي «حاملة اللقب» من «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أقصت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً بطلة أستراليا المفتوحة، اللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة 20 عالمياً حاملة اللقب، من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعد أن تغلبت عليها مساء أمس، ضمن منافسات دور الـ16 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-2 و 1-6 و 1-6 في ساعة واحدة و42 دقيقة، وتلتقي سابالينكا، أبرز المرشحات لنيل لقب النسخة الحالية، في ربع النهائي، اليوم، الفائزة في اللقاء الذي يجمع التشيكية بيترا كفيتوفا ومواطنتها باربورا كريتشكوفا.

وواصلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، التقدم بثبات نحو تحقيق لقبها الأول في البطولة فئة 1000 نقطة والبالغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

ونجحت شفيونتيك، التي حققت لقب بطولة الدوحة الأحد الماضي، في بلوغ ربع النهائي على حساب الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 13 عالمياً، بعد أن تغلبت عليها بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-0 في 77 دقيقة، لتضرب موعداً، اليوم، مع التشيكية كارولينا بيلشكوفا المصنفة 18 عالمياً التي تخطت عقبة الدور الـ16 بالفوز على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة 33 عالمياً، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة 7-5 و7-6 و6-2 في ساعتين و48 دقيقة.

وانضمت السويسرية بليندا بينتشيتش المصنفة 9 عالمياً وحاملة لقب 2019 لقائمة «ضحايا المفاجآت» بسقوطها المدوّي على يد التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة 112 عالمياً، التي تفوقت عليها بمجموعتين دون رد 6-1 و6-4 في ساعة واحدة و27 دقيقة، لتضرب موتشوفا موعداً اليوم في ربع النهائي مع المصنفة الثالثة على العالم الأمريكية جيسيكا بيغولا، التي نجحت بدورها في عبور هذا الدور على حساب الرومانية أنا بوغدان المصنفة 75 بتغلبها عليها بمجموعتين دون رد 6-4 و6-3 في ساعة واحدة و36 دقيقة.

من جهة أخرى ودعت نجمة التنس الهندية سانيا ميرزا، أول من أمس، برفقة زميلتها الأمريكية ماديسون كيز منافسات الزوجي في البطولة بخسارتهما في الدور الثاني أمام الثنائي فيرونيكا كوديرمتوفا وليودميلا سامسونوفا بمجموعتين دون رد 4-6 و0-6، في مباراة مثلت الظهور الأخير لميرزا في عالم الكرة الصفراء، بعد اتخاذها قراراً بالاعتزال في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي استهلت منها مسيرتها قبل 20 عاماً، وتخللها إنجازات لافتة، أبرزها لقب بطولتي «أستراليا المفتوحة» و«أمريكا» لعام 2015، وبطولة ويمبلدون 2016.

وقالت ميرزا في تصريحات صحافية: «حان الوقت للاهتمام بأوليات مختلفة، وأنا ممتنة حقاً لما تمكنت من تحقيقه على مدار مسيرة امتدت لـ 20 عاماً».

وأضافت: «كانت مسيرة حافلة طويلة وحافلة بالإنجازات، بدأت من هنا في دبي، ومن هنا أودع عالم الكرة الصفراء، وأتطلع إلى المرحلة الثانية من حياتي وعائلتي».

وتابعت: «متأكدة أن الدموع سترافقني خلال الأيام المقبلة، لكن علينا دائماً تقبل الحقيقة وأن هناك محطة لا بد للاعب أن يعتزل بها، وأشعر بالامتنان والرضا عن كل شيء تمكنت من القيام به».

حفل المحترفات

انضمت مجموعة من أفضل لاعبات التنس المشاركات في بطولات سوق دبي الحرة للتنس للسيدات إلى احتفالية خاصة أقامتها رابطة لاعبات التنس المحترفات على هامش البطولة مساء أول من أمس. وشهد الحفل حضور البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً، وأرينا سابالينكا المصنفة الثانية على العالم، وكارولينا غارسيا المصنفة الخامسة، وكوكو غوف المصنفة السابعة، حيث تبادلن الحديث مع عدد من الشخصيات البارزة وممثلين عن رعاة البطولة الرسميين وشركائها.

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