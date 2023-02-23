جولة دبي تنطلق من الشندغة اليوم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تنطلق، اليوم من منطقة الشندغة بدبي، المرحلة الرابعة من طواف الإمارات 2023 في نسخته الخامسة، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري.

وتبدأ المرحلة من الشندغة في الثانية عشرة والنصف ظهراً وصولاً إلى دبي هاربور بوقت متوقع في الرابعة والنصف عصراً، التي تبلغ مسافتها 174 كم، حيث يكون الجزء الأول من المرحلة على أطراف المدينة قبل دخول الصحراء، والوصول إلى مضمار القدرة للدراجات ومدينة إكسبو دبي.

ويستمر المسار بعد ذلك ليصل إلى نخلة جميرا، على طريق الهلال، قبل أن يعود إلى قاعدة النخلة ودبي هاربور.

ويتعرج المسار بأكمله على طول طرق واسعة جداً ومستقيمة إلى حد كبير تتخللها تقاطعات دائرية ذات قطر كبير وممهدة جيداً.

وفاز أمس الدراج الكولومبي اينر روبيو من فريق موفي ستار، بالمرحلة الثالثة من الطواف جولة «جبل جيس»، برعاية برجيل القابضة، والتي انطلقت من إمارة الفجيرة وتحديداً من شاطئ المظلات، وصولاً إلى قمة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، لمسافة 185 كلم، حيث قطع الدراج الكولومبي المسافة بزمن وقدره 4:51:24 ساعات، متقدماً عن منافسه دراج فريق سودال كويك ستيب البلجيكي ريمكو إيفينبول، والبريطاني آدم ييتس من فريق الإمارات.

وحصد البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب قميصين عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر برعاية «الشركة العالمية القابضة» الذي يمنح لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية «شركة النخيل» لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، بينما حصل الأسترالي لوكاس بلاب على القميص الأخضر برعاية «وكالة التجارة الإيطالية» للمتصدر بالنقاط، وتوج بالقميص الأسود برعاية «أبوظبي إكسبيرينس» لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، البلجيكي إدوارد بلانكارت دراج فريق البيسين ديكونينك.

وتوج الفائزين كل من عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وكفيل عبد العظيم مدير قسم الفعاليات في مجموعة برجيل القابضة، وأحمد إبراهيم مدير إدارة التسويق في آي اتش سي، وأحمد إبراهيم أحمد ممثل شركة نخيل، وأليسا بيكولو ممثلة شركة آليه، وريم الراشدي مدير إدارة التسويق في مجلس أبوظبي الرياضي.

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