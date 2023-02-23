«سلة الإمارات» إلى نهائيات آسيا

المصدر: (متابعة - ياسر قاسم)

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تأهل منتخب الإمارات لكرة السلة ضمن الأربعة الكبار عن منطقة غرب آسيا المؤهلة لنهائيات كأس القارة بعد فوز المنتخب القطري على نظيره الفلسطيني بنتيجة 60-57، في المباراة التي جرت بعد مواجهة الإمارات والعراق ضمن الجولة الثانية للتصفيات التي تقام حالياً في الدوحة، حيث أصبحت مباراة الإمارات وفلسطين ضمن الجولة الثالثة غير مؤثرة في تحديد التأهل.

وضمن منتخب الإمارات التأهل للمرحلة النهائية مع كل من فلسطين والعراق وقطر في ختام الجولة الثانية بواقع 7 نقاط للمنتخبات الثلاثة الأولى و6 نقاط للإمارات، فيما حصد المنتخب الكويتي 5 نقاط والعماني 4 نقاط.

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