نهيان بن مبارك يتوّج أبطال كأس رئيس الدولة للغولف

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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توّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش راعي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، الفائزين بالبطولة التي حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً رائعاً، بمشاركة قياسية لأكثر من 100 لاعب ولاعبة بنسختها الـ 11، التي اختتمت الأحد الماضي بملاعب نادي أبوظبي للغولف في العاصمة أبوظبي، وذلك بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، ونجيب أحمد بوشيري رئيس قنوات التوزيع والشبكات العضو المنتدب لشركة (HSBC) الشرق الأوسط للأصول، وسيف ثابت ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ومن أسرة الغولف اللواء «م» عبدالله الهاشمي، وخالد الشامسي وخلفان الكعبي، وأكرم سكيك.

جهود وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن قيادتنا الرشيدة تحرص على توفير كل متطلبات النجاح لأبنائها وبناتها بكل المناشط التي يتواجدون فيها، والتي تأتي وفق التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وبما يعكس التطور الحضاري والرياضي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد معاليه برياضة الغولف التي شقت طريقها بثبات نحو المنافسة الإقليمية والقارية والدولية، منوهاً بأنها تشهد انتشاراً واسعاً بين الشباب من الجنسين وتطور مستواها بشكل لافت وأصبح لها تواجد فعال في الكثير من المنافسات المحلية والخارجية، وهو أمر يحسب لمجلس إدارة اتحاد الغولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، موضحاً أن ما شاهدته من مشاركة واسعة لمختلف الفئات يدعو إلى التفاؤل بمستقبل اللعبة.

شكر

وأعرب الشيخ فاهم القاسمي، عن سعادته بالنجاحات التي حققتها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ووجه شكر أسرة اتحاد الإمارات للغولف إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على رعايته الكريمة للبطولة التي تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً وتشريفه لحفل الختام وتتويجه للأبطال.

تميز

توّج اللاعب أحمد سكيك بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف للموسم 2023 بعد أن احتل المركز الأول ونال الكأس الغالية بمجموع 149 ضربة، كما توّج اللاعب محمد درويش الفائز بمنافسات النت بمجموع 130 ضربة، وحصد اللاعب جوشن سلفراج فئة النخبة بمجموع 145 ضربة.

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