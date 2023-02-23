«الجوجيتسو والفنون القتالية» أفضل اتحاد مستضيف لعام 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الدولة، أعلن الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة عن فوز اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة بجائزة أفضل اتحاد مستضيف لعام 2022.

وجاء هذا التكريم بعد نجاح الاتحاد باستضافة بطولتين عالميتين في عام واحد، حيث تسلم اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الجائزة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

وقال العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد: «نهدي هذه الجائزة لقيادتنا الرشيدة، وأسرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة برئاسة عبد المنعم الهاشمي، وفرق العمل واللجان المنظمة التي أرست معايير عالمية في استضافة البطولات وسط إشادة عالمية كبرى».

مكافأة

وأضاف: «يمثل اختيارنا كأفضل اتحاد مضيف لعام 2022 مكافأة للجهود المتواصلة التي بذلها فريق العمل خلال الأشهر الماضية، وكانت هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تستضيف فيها أي دولة بطولتين عالميتين للفنون القتالية المختلطة خلال عام واحد؛ هما بطولة العالم للكبار والشباب في يناير وبطولة العالم للناشئين في أغسطس».

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