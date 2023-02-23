«الظبي» تحلّق بسيف هجن أبناء القبائل في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي- علي الظاهري

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اختتمت هجن أبناء القبائل منافساتها في مهرجان ختامي المرموم بميدان المرموم، عبر منافسات الرموز لسن الحول والزمول، التي أقيمت مساء أمس، بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم. ويسدل الستار على الكرنفال التراثي اليوم، عبر تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول لمسافة 8 كلم، أبرزها سيف الإمارات للحول المفتوح.

وظفرت «الظبي» بأغلى السيوف للحول المفتوح، بشعار منصور محمد منصور الخيارين، لتهدي هذا الشعار أقوى أشواط هجن أبناء القبائل في المهرجان، مسجلة زمناً قدره قدره 12:01:2 دقيقة.

وواصل نجم الميادين «مهندس» كتابة التاريخ في عالم سباقات الهجن، بشعار حمد راشد حمد غدير الكتبي، بعد حصوله على بندقية الزمول المفتوح، مسجلاً زمناً قدره 12:27:2 دقيقة، ليتم الإعلان عن اعتزاله بعد هذا الإنجاز وتحويله لمحمية مرغم، كأحد زمول الإنتاج.

وأهدت «بيّه» الشعار ذاته لحمد راشد حمد غدير الكتبي، سيف الإنتاج للذلل المفتوح، مسجلة زمناً قدره 12:14:6 دقيقة.

وحسم «هتاش» لعلي حمد هزاع أبو شريده، تحدي الزمول للإنتاج على الشداد، مسجلاً زمناً قدره 12:17:2 دقيقة.

وعانقت «نوايا» بشعار سالم أحمد محمد دري الفلاحي، خنجر الذلل المحليات، مسجلة زمناً قدره 12:13:7 دقيقة.

تتويج الفائزين

وقام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد، بتتويج ملاك الهجن الفائزة برموز الذلل والزمول في منافسات هجن أبناء القبائل، بعد نهاية السباقات، بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبد الله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن.

«العاصفة» بطلة القدرة

من جهة أخرى، شهد ميدان المرموم، صباح أمس، إقامة أربعة أشواط للقدرة البالغة مسافتها 11 كيلومتراً، وذلك بواقع شوطين لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ومثلهما لهجن أبناء القبائل.

وتصدرت «الشاهينية» لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي، الشوط الرئيس للحول، وانتزع صدارة شوط الزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ «مجمل»، بشعار هجن الشحانية.

سيف الإمارات

يصل قطار ختامي المرموم إلى آخر محطاته اليوم، عبر تحديات رموز الحول والزمول لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وستكون الانطلاقة من بوابة الزمول المحليات، التي ستتنافس على الشداد، بينما يشهد الشوط الثاني منافسة الذلل المحليات على الخنجر، وتتصارع الزمول في الشوط المفتوح على البندقية الذهبية، بينما سيكون الصراع ساخناً بين نخبة الهجن بشعارات أصحاب السمو الشيوخ على سيف الإمارات في الشوط الرئيس للذلل المفتوح.

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