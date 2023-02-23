«فيكتوري» جاهز لمونديال زوارق «فورمولا1»

المصدر: جاكرتا - البيان

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اكتمل، في إندونيسيا أمس، وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق فيكتوري المشارك في منافسات جائزة كوبيكو الكبرى للزوارق السريعة - فورمولا 1 - التي تستضيفها مياه بحيرة توبا أكبر بحيرة في جنوب شرق آسيا اعتباراً من اليوم حتى يوم الأحد المقبل.

ويعود فريق فيكتوري إلى المشاركة في البطولة العالمية عبر زورقين اثنين الأول فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم وفيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك. ويضم الوفد محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وأحمد السميطي مديرة إدارة الفيكتوري وبطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم والسويدي أريك ستارك قائدي زورقي فيكتوري 3 و4 وأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق.

ويخوض بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم مشواره في البطولة العالمية للمرة الأولى على متن زورق فيكتوري 3، وذلك بعد خوضه العديد من التجارب السابقة منذ التحاقه بفريق الفيكتوري عام 2018.

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