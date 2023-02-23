ماريو غوتزه وزوجته يخططان للعيش في دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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كشفت عارضة الأزياء آن كاثرين زوجة نجم كرة القدم الألماني ماريو غوتزه، لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت، عن تخطيطهما مستقبلاً للانتقال والعيش بشكل دائم في دبي.

وأكدت آن كاثرين، نيتهما ترك ألمانيا خلال «بث مباشر» على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية أجزاء من تلك الجلسة الحوارية، وأوضحت أن آن كاثرين تحدثت عن رحيلها وزوجها إلى دبي، رداً على تساؤل حول ما إذا كانت تخطط للانتقال للعيش في دبي، وأجابت زوجة اللاعب الألماني الشهير: «هذا 100 % صحيح».

تفاصيل

وأوضحت الصحيفة أن زوجة ماريو غوتزه لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى عن انتقالهما للعيش في الإمارات، أو مشروعهما المستقبلي في دبي، كما لم تعط أمداً زمنياً لخطتهما الانتقال إلى دبي.

بودكاست

وواصلت «بيلد» استعراضها خطة آن كاثرين، موضحة أنها أكدت حبها لدبي العام الماضي، عندما حلت ضيفة في «بودكاست» سابق خاص بصديقتها المقربة إينا أوغو (33 عاماً)، التي تعيش في دبي مع زوجها لاعب نادي شالكه السابق دينيس أوغو (36 عاماً)، وسألت عما إذا كانت تخطط الانتقال للعيش في دبي مستقبلاً، وقالت حينها: «100 % أخطط لذلك، ولكن لا يزال الأمر لم يحسم بعد، لدينا العديد من الأمور التي يمكن القيام بها في الوقت الحالي، لكننا نتطلع إلى العيش في مدينة تتميز بالأمان والبنية التحتية العالمية المستوى، وبالعديد من الأمور المتنوعة التي يمكن القيام بها»، في إشارة منها إلى دبي وما تتمتع به من إمكانيات ورفاهية، تسعى إليها مع زوجها.

ترتيبات

وذكرت آن كاثرين بعدها ببضعة أسابيع، في مقابلة مع صحيفة «بيلد» أيضاً، وقالت: «اتفقت مع ماريو على الانتقال معه إلى أي مكان سيلعب فيه كرة القدم، ولكن بمجرد اعتزاله اللعب يمكنني اختيار المكان الذي سننتقل إليه، وماريو يفكر في الرحيل عن ألمانيا، في المستقبل القريب».

وتجدر الإشارة إلى أن ماريو ولد في مدينة ميمنغن الألمانية لأبوين هما يورغن وأستريد غوتزه، ووالده أستاذ في جامعة دورتموند للتكنولوجيا، وشقيقه الأكبر فابيان يعمل وكيل لاعبين بعد أن اعتزل كرة القدم وهو في مرحلة الشباب مع فريق بوروسيا دورتموند عام 2010، وشقيقهما الأصغر فيليكس يلعب حالياً مع أوغسبورغ، وتزوج ماريو بعارضة الأزياء الألمانية آن كاثرين في مايو 2018، وأنجبا ابناً عام 2020، وأطلقا عليه اسم غوتزي.

ويعد غوتزه من نجوم ألمانيا المشاهير، ونال أغلب شهرته بهدفه التاريخي في مرمى المنتخب الأرجنتيني، الذي منح منتخب ألمانيا لقب العالم 2014 بالبرازيل.

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