الزعابي: إنجاز الرجبي عربياً يزيد من مسؤوليتنا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي أن فوز منتخب الرجال بالذهبية والسيدات بفضية البطولة العربية للرجبي التي اختتمت في مدينة العين، للمرة الأولى في تاريخ البطولة يحمل مجلس إدارة الاتحاد مزيداً من المسؤولية خلال الفترة المقبلة، ليس بهدف المحافظة على الإنجاز وحسب وإنما في استمرار تطوير اللعبة والارتقاء بمستواها، سعياً لتحقيق إنجازات على الصعيد الآسيوي خلال البطولات المقبلة.

وقال محمد سلطان الزعابي إن ما تحقق من إنجازات للمرة الأولى، ليس بمحض الصدفة، وإنما جاء بعد جهد كبير وعمل دؤوب، وتطبيق العديد من البرامج بداية من الاهتمام بالقاعدة، ومروراً بمنتخبات المراحل السنية، وتوفير كل الإمكانات والمناخ المناسب أمام المنتخب الأول حتى يحقق الإنجازات التي يعتز ويفخر بها الوطن، ولابد أن نشير إلى الدعم الكبير الذي يقدمه لنا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الداعم الأول لرياضة الرجبي في الدولة، لاهتمام سموه بتلك الرياضة، وتقديم كل الدعم من أجل ظهورها بمستوى متميز خلال البطولات التي نشارك فيها، إضافة إلى الاهتمام المتزايد من الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي الذي يزلل لنا العديد من الصعاب، والتخطيط السليم والدعم القوي من قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، والأخوة أعضاء مجلس الإدارة الذين يعملون بكل اجتهاد من أجل الارتقاء باللعبة.

تنظيم مميز

وعبر أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي عن سعادته بنجاح الإمارات المبهر في تنظيم البطولة العربية للمرة الأولى، على الرغم من سابقة إقامة 7 نسخ منها في مختلف البلدان العربية، وزاد من النجاح الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون سواء على صعيد الرجال أم السيدات خلال منافسات البطولة، والتي جاءت ساخنة، نظر لوجود منتخبات قوية جاءت من أجل المنافسة على اللقب مثل منتخبي تونس حامل اللقب ومصر.

إنجاز قاري

وأشار محمد سلطان الزعابي إلى أن الطموح المقبل هو تحقيق إنجاز قاري، سواء في سباعيات آسيا أم أسياد الصين والسعي للمشاركة في الأولمبياد، ومثل تلك الإنجازات الكبيرة تحتاج إلى عمل دؤوب وجهد مضاعف سواء على الصعيد الإداري أم الفني واللاعبين، ونحن جميعاً على قدر تلك المسؤولية، لأن وطننا غالٍ ونحن نعمل جاهدين على رفع رايته في كل المحافل الكبرى.

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