«العاصفة» تتألق بكأس «الثنايا المفتوح» في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تابع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، مساء أمس بميدان المرموم، فعاليات اليوم العاشر لمهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023»، والذي أقيمت من خلاله تحديات الرموز في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وسجلت هجن العاصفة ظهورها القوي من خلال حصولها على كأس الثنايا البكار المفتوح عن طريق «تقرير» بقيادة المضمر غياث الهلالي والتي وصلت إلى خط النهاية بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة ثمانية كيلومترات في 11:57:5 دقيقة.

وأهدى «سرمد» هجن الشحانية بندقية الثنايا الجعدان المفتوح بتوقيت 12:04:5 دقيقة وذلك تحت قيادة المضمر سالم فاران المري، وذهب كأس الثنايا البكار المحليات إلى شعار هجن الرئاسة بقيادة المضمر صالح بالعري المري والذي قدم «زاهية» على قمة الشوط مسجلة 11:58:8 دقيقة، وتمكن شعار هجن الشحانية من حصد بندقية الثنايا الجعدان المحليات بواسطة «أصيل» الذي قاده المضمر محمد خالد العطية إلى الناموس بتوقيت 12:10:9 دقيقة.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين برموز سن الثنايا، حيث حصلت هجن العاصفة على كأس الثنايا البكار المفتوح، وهجن الرئاسة على كأس الثنايا البكار المحليات، وهجن الشحانية على بندقيتي الثنايا الجعدان المفتوح والمحليات، وذلك بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبد الله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن.

الفترة الصباحية

وأقيمت في الفترة الصباحية، 14 شوطاً في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان ختامي المرموم 2023، لمسافة 8 كيلومترات.

وشهد الشوط الرئيسي الأول للثنايا البكار تألقاً لافتاً لشعار هجن الرئاسة حيث تمكنت «هملولة» من حسم المعركة بوصولها لخط النهاية في 12:15:2 دقيقة تحت القيادة التضميرية لـ محمد زيتون المهيري.

وسجل المضمر المجازف محمد زيتون المهيري ظهوره القوي من خلال الشوط الثاني للثنايا الجعدان حيث كشف «شاهين» عن إمكاناته وقدراته العالية ونجح في إهداء مؤسسة هجن الرئاسة الناموس بعد أن قطع رحلة السباق في توقيت بلغ 12:22:5 دقيقة.

وكانت الثلاثية لهجن الرئاسة بطلتها «الشاهينية» بقيادة محمد زيتون المهيري التي استحقت الحصول على صدارة الشوط الثالث للثنايا البكار وذلك عندما كانت عقارب توقيت السباق تشير إلى 12:20:5 دقيقة، ولم يتأخر شعار هجن العاصفة عن الناموس في الأشواط الرئيسية للفترة الصباحية حيث تمكنت «الشاهينية» من الظفر بصدارة الثنايا البكار تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي والذي قادها إلى إحراز الصدارة في 12:16:8 دقيقة، وبالمقابل حصلت هجن الشحانية على التوقيت الأفضل في تحديات الفترة الصباحية عن طريق «منحاف» التي قادها فاران محمد قريع المري إلى ناموس الشوط الثالث عشر بتوقيت 12:08:9 دقيقة.

أبناء القبائل

على جانب آخر، تختتم شعارات هجن أبناء القبائل مشاركتها في المهرجان مساء اليوم، وتتنافس الشعارات المختلفة على رموز الذلل والزمول، وخصص الشوطان الأول والثاني لرموز الإنتاج، ويحصد الفائز بشوط الذلل المفتوح «إنتاج» السيف بالإضافة إلى مليوني درهم، وصاحب المركز الثاني ينال مليون درهم، بينما سيكون الشداد ومليون درهم في انتظار صاحب المركز الأول في تحدي الزمول المفتوح «إنتاج»، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم.

ويحصل البطل في تحدي الزمول المحليات على الخنجر ومليون درهم ووصيفه على 500 ألف درهم، والفائز في شوط الذلل المحليات على الشداد ومليوني درهم، وينال صاحب المركز الأول في شوط الزمول المفتوح البندقية الذهبية و1.5 مليون درهم.

وستكون الجائزة الكبرى سيف الإمارات وثلاثة ملايين درهم في انتظار صاحبة الصدارة والناموس في الشوط السادس للذلل المفتوح.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 4 أشواط بواقع اثنين لهجن أصحاب السمو الشيوخ ومثلهما لأبناء القبائل لمسافة القدرة «11 كيلومتراً»، وينال الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العشرين جوائز نقدية قيمة.

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