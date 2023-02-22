دبي جاهزة غداً للمرحلة الرابعة من طواف الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج فريق سودال كويك ستيب البلجيكي، بلقب المرحلة الثانية (مرحلة موانئ أبوظبي)، من طواف الإمارات 2023، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي يقام في نسخته الخامسة بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي عبر 7 مراحل، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري.

وفاز فريق سودال كويك ستيب بالمرحلة الثانية، وهي مرحلة سباق سرعة ضد الساعة، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 17.3 كلم في زمن قدره 18:11 دقيقة وبفارق زمني ثانية واحدة تفصله عن فريق إي إف إديوكيشن – إيزي بوست، الذي حل في المركز الثاني، وجاء فريق إنيوس جرانديريس في المركز الثالث.

ونجح الأسترالي لوكاس بلاب دراج فريق إنيوس غرينادييرز في تصدر الترتيب العام لطواف الإمارات عقب ختام المرحلة الثانية، بإجمالي زمن قدره 3:35:50 ساعات، بينما يأتي في المركز الثاني للترتيب العام، البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب، وثالثاً الألماني نيكياس أرندت من فريق البحرين فيكتوريوس.

وحصد الأسترالي لوكاس بلاب دراج فريق انيوس جرانديريس ثلاثة قمصان عقب نهاية السباق، الأحمر برعاية (الشركة العالمية القابضة) لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية (شركة النخيل) لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، والقميص الأسود برعاية (أبوظبي إكسبيرينس) لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، بينما احتفظ البلجيكي تيم ميرلير من فريق (سودال كويك ستيب) بالقميص الأخضر برعاية (وكالة التجارة الإيطالية) للمتصدر بالنقاط.

وتوج الفائزون، سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وناصر البوسعيدي الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وغايتان فراجنيير ممثل تيودور، وأحمد إبراهيم مدير التسويق في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وحسين خانصاحب ممثل نخيل، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام اليوم المرحلة الثالثة «مرحلة جبل جيس»، التي تنطلق من الفجيرة، وتعبر المناطق الصحراوية على حافة جبال الحجر، ثم تتجه نحو رأس الخيمة التي لا يعبر الدراجون مركزها، ثم يتجه المسار مباشرة نحو جبل جيس.

وتبلغ مسافة المرحلة 185 كم، وتمثل المرحلة الأولى من مرحلتين جبليتين ضمن طواف الإمارات، وتنقسم المرحلة إلى جزأين، إذ يقترب الجزء الأول من الجبل الأخير عبر الصحراء، بينما يتميز القسم الثاني بصعود مستمر لمسافة تصل إلى 20 كم حتى النهاية.

ويمتد الطريق صعوداً لمسافة قدرها حوالي 20 كم بتدرج ثابت قدره 5%، مع تدرجات أعلى قليلاً تصل إلى نحو 7% في آخر 2 كم.

دبي جاهزة

ومن ناحيته، أكد العميد جمعة سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن الانتهاء من وضع الخطة الزمنية لمرور موكب الدراجين خلال المرحلة الرابعة (مرحلة دبي) من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية التي تنطلق من حي الشندغة التاريخي غداً، واعتمدت اللجنة المنظمة للطواف الخطة الزمنية والجهات الرسمية بما يضمن انسيابية مرور الدراجين وكذلك انسيابية مرور السيارات في الشوارع التي سيمر بها موكب الطواف، ويتم فيها إشغال الطريق.

وأكد أن شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي وهيئة الطرق والمواصلات، عملت خلال الفترة الماضية للانتهاء من جميع تفاصيل مسارات المرحلة التي تنطلق من قلب حي الشندغة التاريخي، وتمر بعدد من أهم المعالم السياحية والمناطق السكنية والتجارية، وكذلك بمنطقة القدرة ضمن أرياف وبراري دبي ومدينة إكسبو دبي وجزيرة النخلة، ليكون الختام في دبي هاربور أحدث موانئ دبي ومناطقها السكنية الرائعة.

كما أعلن نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن هيئة الطرق والمواصلات بدأت بث فيديو تعريفي بمناطق مرور المرحلة الرابعة من الطواف والتوقيتات الزمنية لكل منطقة، كما ستقوم شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات ببث رسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي لأفراد المجتمع في دبي عن المواعيد الزمنية لوصول موكب الطواف لكل منطقة من مناطق دبي.

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