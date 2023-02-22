حاملة اللقب تصطدم ببطلة أستراليا في "تنس دبي"

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تصطدم اللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة 20 عالمياً حاملة اللقب بالنجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالمياً وحاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة في لقاء ناري اليوم ببطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وضمنت أوستابينكو عبورها للدور 16 على حساب ليندا فروهفيتوفا المصنفة 52 بتغلبها عليها مساء أمس، بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 0 في مباراة سهلة امتدت 56 دقيقة فقط، لكن طريق أوستابينكو نحو الدفاع عن لقبها لن يكون سالكاً أمام سابالينكا إحدى أبرز المرشحات لنيل لقب النسخة 23 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات التي انطلقت منافساتها الأحد الماضي، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وكانت سابالينكا ضمنت تأهلها إلى الدور الـ16، أمس، على حساب الأمريكية لورين ديفيس المصنفة 49 بعد أن تفوقت عليها في الدور الثاني بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 0 و6 - 1 في مباراة استغرقت 61 دقيقة، ولم تجد خلالها بطلة أستراليا المفتوحة أي صعوبة في العبور إلى الدور الثالث.

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