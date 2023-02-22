سقوط مدوٍّ لأبرز المصنفات في بطولة سوق دبي الحرة للتنس

سقوط مدوٍّ لأبرز المصنفات في بطولة سوق دبي الحرة للتنس
شهدت نتائج بطولة سوق دبي الحرة للتنس أمس، سقوطاً مدوياً لـ3 من أبرز المصنفات في عالم الكرة الصفراء، حيث ودعت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 5 عالمياً على يد الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 23 عالمياً التي تغلبت عليها بمجموعتين دون رد بواقع 7 - 5 و6 - 4 .
وتلتقي ماديسون في الدور الـ16، اليوم، مع البلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 14 عالمياً والتي تأهلت على حساب الأمريكية أماندا أنيسيموفا .
وودعت الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 8 عالمياً بخسارتها من التشيكية باربورا كريتشكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة ، وضربت كريتشكوفا موعداً في الدور الـ16 اليوم مع التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 15 عالمياً والتي تأهلت على حساب الكازاخية يوليا بوتنتسوفا .
كما انضمت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 7 عالمياً إلى قائمة المغادرات للبطولة بخسارتها من التشيكية كارولينا بليشكوفا وتفادت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، المفاجآت وتأهلت إلى الدور 16 بتغلبها على الكندية ليلى فرناندز، بمجموعتين دون رد .