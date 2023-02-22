سقوط مدوٍّ لأبرز المصنفات في بطولة سوق دبي الحرة للتنس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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شهدت نتائج بطولة سوق دبي الحرة للتنس أمس، سقوطاً مدوياً لـ3 من أبرز المصنفات في عالم الكرة الصفراء، حيث ودعت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 5 عالمياً على يد الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 23 عالمياً التي تغلبت عليها بمجموعتين دون رد بواقع 7 - 5 و6 - 4 .

وتلتقي ماديسون في الدور الـ16، اليوم، مع البلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 14 عالمياً والتي تأهلت على حساب الأمريكية أماندا أنيسيموفا .

وودعت الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 8 عالمياً بخسارتها من التشيكية باربورا كريتشكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة ، وضربت كريتشكوفا موعداً في الدور الـ16 اليوم مع التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 15 عالمياً والتي تأهلت على حساب الكازاخية يوليا بوتنتسوفا .

كما انضمت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 7 عالمياً إلى قائمة المغادرات للبطولة بخسارتها من التشيكية كارولينا بليشكوفا وتفادت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، المفاجآت وتأهلت إلى الدور 16 بتغلبها على الكندية ليلى فرناندز، بمجموعتين دون رد .

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