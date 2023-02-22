«إف 3» يحلق بلقب دوري الإمارات للصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي - وام

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حسم فريق «إف 3» لقب دوري الإمارات للصيد بالصقور موسم 2022 - 2023، لفئة أصحاب السمو الشيوخ وذلك بعد اعتلائه صدارة الترتيب العام بنهاية الجولة الخامسة والأخيرة، التي استضافتها أبوظبي أمس.

وحصد البطل 13 نقطة وضعته في الصدارة وأمنت له اللقب عن جدارة، في حين حل ثانياً فريق «إف 3 إس» برصيد عشر نقاط، فيما جاء ثالثاً في ترتيب هذه الفئة «واي إل إس» برصيد تسع نقاط، وحل رابعاً «إم 7» برصيد 6 نقاط، فيما كان المركز الخامس من نصيب «النيف» برصيد أربع نقاط، بينما حل في المركز السادس والأخير «الظفرة» برصيد خالٍ من النقاط.

وعلى صعيد فئة العامة فقد توج فريق «ميدان» بطلاً لدوري هذا الموسم بعد أن نجح في حصد 25 نقطة، وذلك برغم تعادله اليوم في الجولة الأخيرة مع فريق الفرسان 2 ـ 2، وحل ثانياً فريق «دبي» الذي جمع 24 نقطة بعد التفوق على منافسه «ند الشبا» في الجولة الأخيرة من البطولة، واحتل «ند الشبا» المركز الثالث برصيد 19 نقطة، فيما حل رابعاً فريق «الفرسان» برصيد 16 نقطة.

واحتل المركز الخامس فريق «الوسطي» برصيد 12 نقطة، وسادساً جاء فريق «حبشان» بعد أن جمع في رصيده 11 نقطة.

إثارة

وجاءت منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من دوري الإمارات لهذا الموسم مثيرة وحماسية حيث كانت على أشدها في فئة العامة بين «ميدان» البطل و«دبي» الوصيف بعد تعادل ميدان في الجولة الختامية وتقليص الفارق مع الوصيف إلى نقطة واحدة.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وراشد المرخان الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور.

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