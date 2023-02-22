منتخب الإمارات جاهز لـ«آسيوية الجوجيتسو»

المصدر: بانكوك - البيان

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وصلت بعثة منتخب الإمارات للجوجيتسو برعاية «مبادلة للاستثمار» إلى العاصمة التايلاندية بانكوك أول من أمس للمشاركة في النسخة السابعة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي تنطلق يوم غدٍ وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل بمشاركة 37 دولة.

ويترأس بعثة المنتخب محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وتضم البعثة مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والبرازيلي رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني، وعدداً من المسؤولين الفنيين والإداريين لدى الاتحاد، فضلاً عن اللاعبين واللاعبات في مختلف الأوزان.

وما أن وصلت بعثة المنتخب إلى تايلاند، حتى بدأ اللاعبون واللاعبات في التدريبات تحت إشراف أعضاء الجهازين الفني والإداري، حيث يتم العمل حالياً على مراجعة الأوزان، والإعداد النفسي، ووضع اللمسات الأخيرة قبل بدء منافسات المنتخب يومي 25 و26 فبراير الجاري.

مشاركة

وقال محمد سالم الظاهري: «يشارك منتخبنا الوطني في هذه البطولة بصفته مرشحاً بقوة للحفاظ على اللقب، وبهدف تأكيد تفوق دولة الإمارات وترسيخ ريادتها للقارة الآسيوية على صعيد اللعبة، من خلال تحقيق لقب البطولة للعام الثالث على التوالي».

وأضاف الظاهري: «تتضمن أجندة مشاركات المنتخب الوطني هذا العام العديد من الاستحقاقات القارية والعالمية، وتعتبر البطولة الآسيوية من أبرز البطولات القارية التي اعتاد أبطالنا التألق فيها والتتويج بأكبر عدد من الميداليات الملونة.

وقد بدأت استعدادات لاعبي ولاعبات المنتخب لهذا الاستحقاق المهم مبكراً، من خلال عدة معسكرات داخلية تمهيدية، قبل مغادرتهم الدولة إلى سيدني الأسترالية، للانخراط في معسكر تحضيري خارجي للبطولة، والذي نجح المنتخب خلاله بالخروج بالعديد من المكاسب والجوانب الإيجابية، أبرزها الارتقاء بالمعدلات البدنية والفنية والذهنية، وبالنسبة لنا فإن ثقتنا بلا حدود في اللاعبين واللاعبات، حيث أثبتوا في كل المناسبات والاستحقاقات السابقة أن الرقم واحد على رأس أولوياتهم دائماً».

محطة أساسية

وقال مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «معسكر سيدني يعد محطة أساسية في مرحلة إعداد المنتخب وتجهيزه للمنافسة على أعلى مستوى في البطولة الآسيوية.

ويعتبر هذا المعسكر أحد أطول المعسكرات الخارجية للاعبين، ونجحنا في الخروج بالعديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية، أهمها تحقيق الانسجام بين اللاعبين أنفسهم، وبينهم وبين الجهاز الفني، والارتقاء بالقدرات والمواهب والتقنيات الفنية للاعبين، التي ستكون العامل الأساسي لوصولهم إلى منصة التتويج، والسعي بقوة لتكرار إنجاز البطولة الأخيرة في المنامة، البحرين العام الماضي».

وأكد رامون ليموس، مدرب المنتخب، أن اللاعبين وصلوا إلى معدلات ممتازة من اللياقة والجاهزية المطلوبة للمنافسة في البطولة، وأن المنتخب سيعمل في اليومين المقبلين على مواصلة البرنامج الإعدادي، والتعرف على طبيعة المنافسين المحتملين، ووضع الخطط والتكتيكات اللازمة التي ستفاجئ المنافسين، ويعد ذلك أحد أهم جوانب القوة لدى لاعبي المنتخب.

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