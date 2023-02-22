دبي تحتضن ثاني جولات «الشراعية 60 قدماً» السبت

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2022 - 2023) والذي ينظمه النادي السبت المقبل في مياه الخليج العربي.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن اللجنة المنظمة تحرص دائماً على إقامة الحدث في أفضل الظروف التي تضمن أمن وسلامة المشاركين مبيناً أنها وخلال الساعات القادمة ستقف على كافة التقارير الخاصة بحالة البحر وسرعات الرياح عبر الواردة من المركز الوطني للأرصاد معرباً عن أمنياته أن تكون الحالة الجوية يوم السباق ملائمة تماماً لطبيعة المنافسات حتى يخرج الحدث بالصورة المطلوبة.

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وأشار محمد سيف المري إلى أن اللجنة المنظمة تدرس ووفق المعطيات اعتماد المسار المناسب الذي يساعد السفن المشاركة في الوصول بأمان إلى خط النهاية في شواطئ دبي حيث ستتضح الصورة كاملة في الساعات المقبلة وسيتم على ضوء ذلك إبلاغ المشاركين بالإحداثيات الخاصة بنقطة التجمع ومكاني البداية والنهاية كالمعتاد.

وأشاد المري بالتعاون الكبير القائم بين اللجنة المنظمة والملاك والنواخذة مطالباً بالإسراع في استكمال إجراءات التسجيل .

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