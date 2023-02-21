سعيد بن مكتوم : جولة المشرق للبادل فرصة لتعزيز نمو اللعبة بالدولة

المصدر: وام

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أكد الشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل أن نجاح النسخة الأولى من "جولة المشرق للبادل 2023" والتي شارك بها نخبة من أمهر اللاعبين الهواة، يعزز من النمو السريع للعبة في الإمارات، ويزيد من معدلات خبرات اللاعبين المكتسبة.

واستضافت أكاديمية البادل العالمية في دبي خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، أولى فعاليات البطولة التي تم تخصيصها للهواة للمرة الأولى، فيما تم تخصيص جوائز قدرها 350 ألف درهم للفائزين.

وأضاف الشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم في تصريحات له :" نأمل أن تساهم هذه البطولة في الارتقاء بمجتمع البادل ومعايير البطولات والخبرات التنافسية لدى اللاعبين ".

من جانبه أعرب أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق عن سعادته بنجاح الموسم الأول لجولة المشرق، مؤكدا أن اطلاق المنافسات يأتي في اطار التزام مجموعة المشرق بدعم نمو وتطور اللعبة في الإمارات، خاصة وأنها لاتزال حديثة العهد.

وتهدف جولة المشرق إلى تعزيز انتشار رياضة البادل وإتاحتها أمام جميع اللاعبين واللاعبات على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم وقدراتهم.



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