20 واعداً يخوضون دورة تدريبية بإشراف بطلة «غراند سلام»

المصدر: دبي - البيان

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أقامت بطولات سوق دبي الحرة للتنس دورة تدريبية من تنظيم اتحاد الإمارات للتنس وربطة لاعبات التنس المحترفات لمجموعة من نجوم التنس الإماراتيين الصاعدين بإشراف لاعبتين من الرابطة.

وتلقى أكثر من 20 لاعباً واعداً من فئتي الذكور والإناث تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاماً دورة تدريبية بإشراف لاعبتي رابطة محترفات التنس تشانغ شواي، بطلة غراند سلام مرتين في زوجي السيدات، والمكسيكية جوليانا أولموس، التي فازت بخمسة ألقاب زوجية في جولة رابطة لاعبات التنس المحترفات، ووصل تصنيفها إلى المركز السابع في العالم للزوجي العام الماضي. وتشارك اللاعبتان ضمن فريق واحد في بطولات الزوجي، حيث تحتلان المركز الرابع في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات في نسختها الحالية.

وأتاحت الدورة التدريبية للاعبين الشباب فرصة إظهار مهاراتهم من خلال مجموعة من مباريات زوجية تدريبية ومصغّرة، حيث عبرت اللاعبتان اللتان تبدآن مشوارهما في البطولة يوم الأربعاء عن إعجابهما بمستوى المشاركين.

مواهب متميزة

وقالت شواي: «كان هناك بعض المواهب المثيرة للإعجاب، حيث يمكن لبعضهم خوض بطولات حقيقية. وأنصحهم بالمشاركة في المزيد من الدورات، وآمل أن نراهم يشاركون في المباريات قريباً. ومن المؤكد أنهم يحتاجون للتمرن يومياً، وبذل أقصى ما لديهم في كل مباراة، فهي الطريقة الأفضل لتطوير أدائهم. كما أنصحهم بالمحافظة على تركيزهم وعدم الاستسلام أبداً».

من جانبها، قالت أولموس التي بدأت بالتعلق بالرياضة في عمر 11 عاماً: «يسرني مشاركة هؤلاء الفتية في الدورة التدريبية، فهم يذكرونني بنفسي عندما كنت صغيرة وأرغب بالمشاركة واللعب في الدورات التدريبية. أعتقد أنه من المهم أن نرد الجميل وأن نكون مصدر إلهام لهؤلاء الصغار».

ومن بين المشاركات في الدورة، سعيدة إسماعيل وعمرها 11 عاماً، وهي طالبة في مدرسة فيكتوريا الإنجليزية في الشارقة، حيث قالت: «فرصة اللعب أمام اللاعبتين المحترفتين كانت تجربة رائعة، حيث لعبت مباريات تنافسية مع لاعبتين محترفتين، واستمتعت بلطفهما الفائق واستفدت من نصائحهما القيمة. ويسرني دائماً الحصول على فرصة اللعب مع لاعبات محترفات من رابطة لاعبات التنس المحترفات. أتدرب كل يوم لمدة ثلاث إلى أربع ساعات، لذلك كان الحصول على نصائح منهما أمراً جيداً، فهو يلهمني لمواصلة تطوير أدائي».

بدوره، قال محمد هشام براملي، مدرب منتخب الإمارات في اتحاد الإمارات للتنس: «يسرنا إقامة هذه الدورة التدريبية بين الحين والآخر، حيث تمثل مثل هذه الدورات فرصة رائعة لأطفالنا للعب مع اللاعبات المحترفات. أعتقد أنهم يكتسبون خلالها الكثير من الخبرات، كما تساعدنا على تعزيز القاعدة الجماهيرية للعبة، لا سيما أننا نسعى إلى استقطاب المزيد من الأطفال إلى رياضة التنس. إنها رياضة رائعة، ويسعدنا رؤية الإقبال عليها في جميع أنحاء دولة الإمارات، مما يساعد في تحقيق هدفنا في بناء فرق وطنية، خصوصاً ضمن فئة الناشئين، لتكون قادرة على المنافسة في البطولات الدولية للناشئين.

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