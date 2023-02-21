رودريغيز وكاسانوفا بطلا افتتاحية «جولة» البادل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز كل من سيرجيو إيكاردو وخافيير لوبيز (مدربا ناس)، لقب الرجال في الفعالية الافتتاحية من الموسم الأول لجولة المشرق للبادل 2023 لفئة UAEPA 100، وذلك بفوزهما 6-3 و6-3 على فرانسيسكو رودريغيز وجوردي كاسانوفا في النهائي.

كما حصد كل من رانجان براديب وفيكتور أرويز المركز الأول في منافسة UAEPA 10، بعد فوزهما في النهائي 6-3 و6-2 على راشد الريس وعمر العبار.

وفي نهائي مسابقة تحت 16 سنة، نجح محمود العطار ومحمد سيد الهاشمي في تحقيق اللقب بفوزهما 4-6، 6-3، 6-2 على حمدان عبدالله وحميد الخوخردي.

وكشف اتحاد الإمارات للبادل، عن مشاركة عدد كبير من أمهر اللاعبين، والتي تضم سلسلة من البطولات المجتمعية المخصصة للهواة المرة الأولى على مستوى الدولة.

واستضافت أكاديمية البادل العالمية في دبي، من 17-19 فبراير الجاري، أولى فعاليات الجولة المؤلفة من ثماني بطولات، وذلك في ثلاث فئات؛ وهي UAEPA100 المفتوحة وUAEPA10 للرجال ومنافسة الفتيان الأصغر من 16 عاماً.

وقال الشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل: «يسعدني أن نجاح البطولة التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع قد فاق جميع توقعاتنا، فشهدت جميع المنافسات إقبالاً استثنائياً بمشاركة مجموعة من أمهر اللاعبين، وهو خير دليل على أهمية جولة المشرق للبادل في تعزيز النمو السريع لهذه الرياضة المتميزة في مختلف أنحاء دولة الإمارات ونأمل أن تسهم هذه البطولة في الارتقاء بمجتمع البادل ومعايير البطولات والخبرات التنافسية لدى اللاعبين».

وبدوره، قال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «نتقدم بالتهنئة لجميع اللاعبين والفائزين في الموسم الأول لجولة المشرق في أكاديمية البادل العالمية ويسرنا أن نشهد انتشار الجولة في مختلف أنحاء دولة الإمارات في الأشهر المقبلة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز