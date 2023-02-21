أولسن يتقدم 15 خطوة في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم الدنماركي ثوربورن أولسن 15 خطوة ليحتل المركز الخامس في ترتيب الموسم لجولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعد فوزه بلقب بطولة تايلاند كلاسيك، منهياً البطولة برصيد 24 ضربة تحت المعدل.

ويعتبر اللقب السابع في مسيرة أولسن في جولة دي بي ورلد، ليحصد 460 نقطة رفعت إجمالي رصيده إلى 779.7 نقطة هذا الموسم بالمركز الخامس لتصنيف الموسم لجولة دي بي ورلد الصادر هذا الأسبوع.

واستفاد الألماني بول يانيك من حصوله على المركز الثاني في بطولة تايلاند كلاسيك، ليكون صاحب أكبر خطوات التقدم في ترتيب السباق إلى دبي، بقطعه 133 خطوة نحو الأمام، ويصبح في المركز 23 هذا الموسم برصيد 342.3 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز