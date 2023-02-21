بني ياس يتخطى خيبيل في «عربية الطائرة»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فاز بني ياس على خيبيل اليمني 3 - 0 مساء أول من أمس، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية من البطولة العربية 38 لأندية الكرة الطائرة رجال، والمقامة حالياً على ملعب صالة إستاد القاهرة الدولي في مصر.

وشهدت المجموعة نفسها، فوز الوكرة القطري على السيب العماني 3 - 2، والأهلي المصري على مصافي الشمال العراقي 3 - 0، فيما شهدت المجموعة الأولى للبطولة، فوز الأهلي القطري على كاظمة الكويتي 3 - 1، والنصر البحريني على الصداقة الفلسطيني 3 - 0، والسويحلي الليبي على الميناء اليمني 3 - 0.

وتشهد البطولة اليوم، الجولة الثالثة للبطولة، وتتضمن مواجهات بني ياس مع السيب، والسويحلي مع الصداقة، والأهلي القطري مع الميناء، ومصافي الشمال مع الوكرة، وكاظمة مع النصر، وخيبيل مع الأهلي المصري.

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