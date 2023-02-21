وجهات دبي السياحية قبلة نجمات التنس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحرص نجمات التنس العالمي اللاتي تشاركن في بطولة سوق دبي الحرة للتنس على الاستمتاع بالأجواء الرائعة في دبي خلال هذه الفترة التي تتزامن مع «أجمل شتاء في العالم»، وزيارة أبرز الوجهات السياحية بهدف الترفيه وأخذ قسط من الراحة بعيداً عن التدريب وأجواء المباريات.

تشمل المعالم السياحية الأكثر طلباً من قبل اللاعبات برج خليفة، ودبي مول، وشواطئ دبي، ومتحف دبي للمستقبل، وبرواز دبي، ودبي ميراكل جاردن، ورحلات السفاري في صحراء دبي الجميلة.

وأكد صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، أن اللاعبات المشاركات في البطولة يحرصن على الاستمتاع بأوقاتهن في دبي من خلال القيام ببعض الأنشطة الترفيهية وممارسة هواياتهن المفضلة بعيداً عن التنس، وزيارة أهم المعالم السياحية التي تشتهر بها في دبي بالتنسيق مع إدارة التسويق بالبطولة أو قسم شؤون اللاعبات برابطة محترفات التنس.

ووصفت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة 5 عالمياً، دبي بمدينة الأحلام التي يطيب فيها العيش، ويتوافر فيها كل شيء، وأنها تحاول الاستمتاع بكل لحظة تقضيها فيها لزيارة أبرز معالمها السياحية، مشيرة إلى أن مطعمها المفضل يوجد في دبي، وتحرص على زيارته دائماً لتناول أشهى الأطباق العالمية، كما تعشق منطقة جي بي آر، واحتساء القهوة على الشاطئ، وحضور بعض الحفلات الموسيقية، وقالت: «في دبي يمكنك أن تجد كل ما تريد، وهذا رائع».

كما زارت النجمة الفرنسية مكتبة محمد بن راشد في دبي، مبدية إعجابها الكبير بالمكتبة العصرية التي تعتبر تحفة فنية فريدة، واستطلعت خلال جولتها في أقسامها المختلفة جانباً من الكتب القيمة التي تزخر بها وتزيد على 300000 كتاب.

وتأمل غارسيا أن تشكل هذه الجولة لدى أحد أشهر المعالم الثقافية في الإمارة مصدر إلهام لها لاستكمال موسمها على النحو الأمثل.

قمة العالم

ونشرت التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة 15 عالمياً، على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورة تجمعها مع زوجها في برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، وأحد الأماكن المفضلة لها في دبي، وعلقت قائلة: «شعور على قمة العالم في برج خليفة».

أما نجمة التنس البرازيلية بياتريس حداد مايا، فقد عبّرت عن عشقها لدبي من خلال رسم لوحة فنية تتضمن أبرز المعالم التي يتقدمها برج خليفة وعدد من الأبراج الأخرى زمن غروب الشمس.

من جهتها خاضت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا، حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، تجربة مميزة مع تجولها في دبي برفقة آمنة القبيسي، أول سائقة فورمولا 3 إماراتية، قبل انطلاق أولى مبارياتها في بطولات سوق دبي الحرة للتنس.

وحصلت أرينا وآمنة على فرصة الاستمتاع بمشاهدة أبرز معالم الإمارة، بما فيها متحف المستقبل وبرج خليفة، أطول بناء في العالم. كما قامتا بزيارة شاطئ كايت بيتش الشهير، إضافة إلى الحديث حول الأخبار الرياضية ومناقشة مسيرتيهما المميزتين، واستكشاف أهمية تحسين مستويات الأداء الشخصية والمهنية.

تجارب رائعة

وقالت سابالينكا: «تسرني دائماً زيارة دبي، التي توفر العديد من التجارب المميزة مثل قيادة السيارات الرائعة والاستمتاع بأشهى الأطباق اللذيذة، كما أستمتع بالتشجيع الاستثنائي الذي يقدمه جمهور رياضة التنس المتحمس عندما أخوض المباريات في الملعب».

وتتميز النجمة البيلاروسية، المصنفة الثانية عالمياً حالياً، بسجل خالٍ من الخسارة في العام الحالي، كما تشكل مشاركتها في دبي الظهور الأول للاعبة في بطولات جولة رابطة المحترفات منذ تحقيقها لقب بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن الشهر الماضي.

واستمتعت أرينا وآمنة، اللتان تحققان إنجازات تاريخية في بلديهما، بالتقاط الصور التذكارية أمام الإطلالة الخلابة على الخليج العربي عند زيارة برج العرب الشهير، حيث خاض أسطورتا التنس روجر فيديرير وأندريه أغاسي مباراة ودية عام 2005 على مهبط المروحيات فوق سطح الفندق الاستثنائي من فئة السبع نجوم.

كما كشفت سابالينكا، أول لاعبة بيلاروسية تفوز بلقب بطولة غراند سلام، أنها بدأت بممارسة رياضة التنس للمرة الأولى خلال ذلك العام، حين كانت تبلغ من العمر ست سنوات؛ حيث قالت: «أستمتع بممارسة رياضة التنس منذ 18 عاماً، وبذلت الكثير من الجهد والإصرار كي أصل إلى هذه المرحلة الاستثنائية من مسيرتي».

وحرصت الكندية بيانكا أندرسكو على زيارة العديد من الوجهات السياحية في دبي، مثل دبي مول، والنافورة أمام برج خليفة، والصحراء، وتناول طبق اللحم في مطعم الشيف نصرت.

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