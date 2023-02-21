67 دولة تخوض تحدي الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل- تصوير - زيشان أحمد

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه عن اكتمال التحضيرات لانطلاق بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب والناشئين بقاعة مجمع زايد الرياضي بداية من يوم غدٍ وحتى يوم السبت المقبل، بمشاركة أكثر من 1620 رياضياً ورياضية يمثلون 67 دولة من مختلف قارات العالم، ويمثل الإمارات 88 لاعباً ولاعبة في الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى على مستوى الدولة والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد بقاعة نادي الفجيرة للفنون القتالية بحضور المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد مدير البطولة، والدكتور عبد الله سيف البادي منسق عام البطولة والدكتورة حصة بن حيدر رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد.

ترحيب

في بداية المؤتمر رحب حميد شامس بالحضور موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لرعايته ودعمه لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه لافتاً إلى أن الحدث والذي يقام للمرة الأولى يعد الأول من نوعه في المنطقة، مشيراً إلى الاهتمام الكبير والإقبال على ممارسة اللعبة، مشيداً بالجاهزية الكبيرة والبنية التحتية لإمارة الفجيرة مقر إقامة البطولة وتحديداً مجمع زايد الرياضي ثاني أكبر مجمع رياضي في الدولة فضلاً عن الجهود المقدرة التي يقوم بها نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وأشار إلى أن اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، نظم قبل عام بطولة الدوري العالمي على مستوى الكبار ولاقى الحدث نجاحاً لافتاً وتمنى أن تكون النسخة المرتقبة من بطولة الدوري العالمي للشباب كسابقتها من حيث التنظيم والإخراج، وكشف شامس عن اشتمال البطولة على 4 فئات ناشئين وشباب وإقامة 46 منافسة طوال أيام الحدث الذي يستمر لأربعة أيام.

دورات

بدوره أكد الدكتور عبد الله سيف البادي أن التجربة السابقة على مستوى الكبار وجدت الإشادة من قبل الاتحاد الدولي، ولذلك نتمنى أن نسير على ذات النهج ونخرج بطولة الشباب والناشئين في أبهى حلة كاشفاً عن استضافة دورتين على هامش البطولة الأولى تتعلق بالحكام والثانية دورة للمدربين، مشيراً إلى حضور رئيس الاتحاد الدولي للبطولة فضلاً عن حضور عدد آخر من رؤساء الاتحاد بالدولة المشاركة في البطولة، وقال البادي: أعتقد أن إقامة الحدث في دولة الإمارات يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم ونتطلع إلى نجاحه وأن الفجيرة وبما تملكه من إمكانات قادرة على إنجاح التنظيم منوهاً إلى أن البطولة تمثل تحدياً لاتحاد الإمارات اتحاد اللعبة وبما يملكه من خبرات قادر على إخراج البطولة في أبهى صورة.

وتحدثت الدكتورة حصة بن حيدر رئيسة لجنة المرأة عن الدور الكبير لفتيات الإمارات في مختلف الألعاب وأكدت أن هدف لاعبي ولاعبات الإمارات تحقيق أفضل النتائج ونيل الألقاب، وذكرت أن التجهيزات اكتملت تماماً في الفجيرة لاستقبال الحدث العالمي متمنية التوفيق للجميع.

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