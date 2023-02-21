نادي الشارقة يتصدر بطولة المبارزة

المصدر: البيان

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تصدر أبطال الملك، بطولة الشارقة المبارزة تحت 15 و20 سنة، في البطولة التي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة بمشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة وشاركت فيها 8 من أندية الدولة إلى جانب نادي وارسو البولندي واستمرت على مدار يومين.

وحصل ملوك المبارزة على 7 ميداليات ملونة في جميع الأسلحة (سابر، آيبيه، فلوريه)، بواقع 4 ميداليات ذهبية وفضيتين و4 برونزيات.

وتمكن أبطال المبارزة بنادي الشارقة من تصدر البطولة في الفئتين، حيث نجح في التتويج بالميدالية الذهبية ونال المركز الأول في سلاح الفلوريه والسابر والآيبيه تحت 20 سنة، بينما فاز بذهبية سلاح الآيبيه وبرونزية في السابر والفلوريه لفئة تحت الـ 15 سنة.

وجرت البطولة السابعة في موسم اتحاد الإمارات للمبارزة، بمشاركة واسعة من الأندية واللاعبين، حيث شاركت فيها أندية الشارقة الرياضي، الشارقة للمرأة، شباب الأهلي، الفجيرة، أبوظبي للمبارزة، مركز العين MKFA، ونادي وارسو البولندي.

وأشاد عبدالرحمن المليحي، عضو إدارة الألعاب الفردية مشرف اللعبة، بالنتيجة المحققة، مبيناً أنها جاءت تتويجاً لجهود الفريق الذي استعد جيداً قبل البطولة، وتأكيد على الجودة العالية والموهبة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبي نادي الشارقة.

وقال المليحي: "فريق المبارزة من الفرق المميزة والتي تتطور بشكل لافت، الفريق منذ أكثر من ثلاث سنوات، يقدم الأفضل ولاعبوه أعمدة أساسية في منتخبات الدولة وحققوا إنجازات عديدة باسم دولة الإمارات، وهو الهدف الأسمى الذي تعمل له الإدارة والنادي برفد منتخبات الدولة وتحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

ولفت مشرف لعبة المبارزة بنادي الشارقة إلى أن العمل يتواصل في الفريق والإدارة تعمل على توفير كافة الاحتياجات لضمان بيئة مثالية للتدريب حتى يتمكن اللاعبون من المحافظة على مستوياتهم وتطويرها بشكل جيد.

ومضى: "طوينا صفحة الاحتفالات بالتتويج ببطولة الشارقة، وبدأنا الاستعداد لبطولة العمومي وتحت 17 سنة القادمة، والتي يعول عليها النادي كثيراً في مواصلة تحقيق الإنجازات والظفر بالبطولة، متمنياً أن يدخل الفريق البطولة بنفس التركيز وتحقيق المطلوب.

حضر البطولة وتوج الفائزين، المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، رئيس الألعاب الفردية بنادي الشارقة وعبدالرحمن المليحي، عضو الإدارة ومن جانب الاتحاد علي المرزوقي، المدير التنفيذي ولطيفة الحوسني عضو مجلس الإدارة.

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