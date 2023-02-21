49 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة الدولة للبوتشيا

المصدر: وام

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شارك 49 لاعباً ولاعبة في بطولة الدولة للبوتشيا، التي نظمتها اللجنة البارالمبيّة الوطنية، عبر 4 فئات هي BC 1، BC 2، BC 3 وBC 4، وأقيمت منافساتها في نادي دبيّ لأصحاب الهمم.

وتوزع المشاركون إلى 42 لاعباً و7 لاعبات من أندية أبوظبي، والعين، والظفرة، والثقة، ودبي، وخورفكان، ورأس الخيمة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع الذيد، ومركز مسرات للتطوير والتمكين.

وأثنى ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية على المستوى المتميّز للّاعبين واللاعبات، وأعرب عن تفاؤله بقدراتهم التي تؤهلهم لتحقيق نتائج جيّدة في المحافل الدوليّة والإقليميّة المقبلة.

وأكّد أن انتظام البطولات المحلية يوفر لهم فرص الاحتكاك لصقل مواهبهم، كما أنها القاعدة المثالية لاختيار العناصر المتميزة لدعم المنتخبات الوطنية.

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