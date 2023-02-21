18 ميدالية للإمارات في افتتاح «الشارقة الدولي لألعاب القوى»

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، انطلقت منافسات ملتقى الشارقة الدولي الحادي عشر لألعاب القوى لأصحاب الهمم،على ملاعب نادي الثقة، الثلاثاء، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة، يمثلون 26 دولة، ويختتم فعالياته الأربعاء.

شهد اليوم الأول منافسات مثيرة، وتألقاً كبيراً من الفرق الإماراتية، حيث حصد فرسان الإرادة 18 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و6 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية، وحقق نادي خورفكان 6 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين، وميداليتين برونزيتين، كما حقق نادي العين لأصحاب الهمم 3 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، وحصد نادي الثقة 4 ميداليات بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، وحقق نادي دبي لأصحاب الهمم 4 ميداليات بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، وحقق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ميدالية فضية.

وتصدرت الهند ميداليات اليوم الأول بـ10 ميداليات 5 ذهبيات وميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية، ثم تايلاند بواقع 10 ميداليات 4 ذهبيات، و5 ميداليات فضية، وميدالية برونزية، ثم سويسرا بواقع 7 ميداليات 4 ذهبيات وفضيتين وميدالية برونزية.

وفي مسابقة رمي القرص رجال فئة F35/36/37، حقق لاعب نادي العين لأصحاب الهمم محمد الكعبي الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب حماد علي من الكويت الميدالية الفضية، وفاز اللاعب عباد علي لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي القرص رجال بالكرسي المتحرك فئة F52-54 فاز اللاعب الهندي اجيتكومار أمروت بالميدالية الذهبية، وحقق لاعب نادي خورفكان وليد شحات الميدالية الفضية، وفاز اللاعب عبدالله المصباحي بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي القرص رجال بالكرسي المتحرك فئة F55/56، حصد لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم عمير يونس الميدالية الذهبية، وفاز لاعب كازاخستان موكان ايتميرزاييفعلى بالميدالية الفضية، وحصد اللاعب سارجيس ستيبانيان من أرمينيا الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة 100م جري سيدات فئة T35، حققت اللاعبة الألمانية إيزابيل فويردر الميدالية الذهبية، وفازت اللاعبة زينب التوبجي من نادي دبي لأصحاب الهمم بالميدالية الفضية، وأضافت زميلتها فاطمة الشيباني الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي القرص رجال بالكرسي المتحرك فئة 43/F33، حقق اللاعب السعودي هاني النخلي الميدالية الذهبية، ومواطنة خالد العامري الميدالية الفضية، وفاز اللاعب أحمد النقبي من نادي خورفكان بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقات 100م رجال جري بالكرسي المتحرك فئة R1/R2، حقق لاعب نادي الثقة للمعاقين خالد المرزوقي الميدالية الذهبية، وفاز لاعب نادي أبوظبي راشد المحرمي بالميدالية الفضية، وفي مسابقات رمي الجلة سيدات فئة F11/13/20/46 فازت اللاعبة بريجيلا كلير من موريشيوس بالميدالية الذهبية، وحصدت اللاعبة مريم المطروشي من نادي خورفكان الميدالية الفضية، وفازت اللاعبة الهندية بهافانابم عجاب الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات رمي الجلة سيدات فئة F40 فازت اللاعبة مريم الزيودي بالميدالية الذهبية، وحققت اللاعبة الكويتية لطيفة الوزان الميدالية الفضية، وحصدت اللاعبة سارة العنبوري من عمان الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات رمي الرمح الكرسي المتحرك سيدات فئة F33/34، فازت اللاعبة عائشة سالم الخالدي من نادي خورفكان للمعاقين بالميدالية الذهبية، وحققت لاعبة نادي أبوظبي سارة الجنيبي الميدالية الفضية، وحصدت لاعبة نادي الثقة ثريا الزعابي الميدالية البرونزية.

رمي الرمح

وفي مسابقات رمي الرمح الكرسي المتحرك سيدات فئة F53/54/56/57، فازت اللاعبة الألمانية مارتينا ولينيا بالميدالية الذهبية، وحققت اللاعبة الجزائرية سمية بن دلهوم الميدالية الفضية، وحصدت لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم سهام الرشيدي الميدالية البرونزية، وفي مسابقة رمي الصولجان سيدات فئة F32/51، فازت لاعبة نادي العين نورة الكتبي بالميدالية الذهبية، وحققت اللاعبة ذكرى الكعبي الميدالية الفضية، وحصدت اللاعبة شما المازمي الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات 100م رجال فئة T35/36/37، حقق اللاعب حاتم الزدجالي من سلطنة عمان الميدالية الذهبية، وأحرز اللاعب لوكاس لونيس بروتوناريو من اليونان الميدالية الفضية، وحصد اللاعب السعودي خالد المطيري الميدالية البرونزية، وفي مسابقات 100م رجال فئة T38/46/47 فاز اللاعب زكاري جينجرا من كندا بالميدالية الذهبية، وحقق لاعب نادي الثقة يحيى البلوشي الميدالية البرونزية، وحصد اللاعب العماني سيف النقبي الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات 100م رجال فئة T44 حقق اللاعب الهندي مانوج باسكر الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب السعودي نور السانا الميدالية الفضية، وحصد اللاعب الهندي داتاراي كيشا الميدالية البرونزية، وفي مسابقات 100م رجال فئة T63/64 فاز اللاعب الياباني شونسوكي إيتاني بالميدالية الذهبية، وحقق مواطنة أتسوشي ياماموتو الميدالية الفضية، وحصد كوتو ماتايوشي الميدالية الفضية.

وفي مسابقات 100م رجال جري بالكرسي المتحرك فئة T52، حقق اللاعب السويسري بايت بوش الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب تايلاندا بالميدالية الفضية، وحصد اللاعب الفرنسي برايس تشيسناي الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات 100م رجال جري بالكرسي المتحرك فئة 43/T33 فاز اللاعب الكويتي أحمد المطيري بالميدالية الذهبية، وحقق اللاعب التايلاندي شايوات راتانا الميدالية الفضية، وحصد اللاعب التونسي وليد كتيلا الميدالية البرونزية، وفي مسابقة 800م رجال فئة T46 فاز بالميدالية الذهبية اللاعب هريستيان ستويانوف من بلغاريا.

وفي مسابقات 800م رجال جري بالكرسي المتحرك فئة 53/T52، حصد اللاعب التايلاندي بونجساكورن بايو الميدالية الذهبية، وحقق مواطنة بيشيه كرونجيت الميدالية الفضية، وحصد اللاعب مسابري أرسي الميدالية البرونزية.

أرقام قياسية

وحقق اللاعب الإماراتي محمد الكعبي رقماً قياسياً عالمياً ورقماً قياسياً آسيوياً في رمي القرص فئة F36، وحقق اللاعب السويسري مارسيل هوج رقماً قياسياً عالمياً في سباق الجري 800م فئة T54، كما حققت اللاعبة البريطانية هانا كوكروفت رقماً قياسياً في سباق الجري سيدات 800م فئة T53، وحققت اللاعبة الجزائرية سمية بن دلهوم رقماً أفريقياً في مسابقة رمي الرمح سيدات فئة F53، وحققت لاعبة موريشيوس ماري إمانويل ألفونس، رقماً قياسياً أفريقياً في سباق الجري سيدات 800م فئة T54، وحققت مواطنتها رقماً قياسياً أفريقياً في سباق دفع الجلة سيدات فئة F20.

وحققت اللاعبة الهندية شاليني ساراسواثي رقماً قياسياً آسيوياً في سباق الجري 100م سيدات فئة T62، وحقق اللاعب التايلاندي بوثريت كونكرك رقماً قياسياً آسيوياً في سباق الجري 800م فئة T54، كم حقق اللاعب الكويتي فيصل سرور رقما قياسياً آسيوياً في رمي القرص فئة F42.

إنجازات

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، أن نجاح إمارة الشارقة في استضافة وتنظيم العديد من البطولات الدولية لرياضة لأصحاب الهمم نابع من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكذلك الرعاية الكريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لهذه التظاهرة الرياضية الكبرى، والتي عملت على جذب أنظار العالم إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الإمارة ودولة الإمارات في مجال رياضة أصحاب الهمم.

وأوضح أن إنجازات أصحاب الهمم فاقت كل التوقعات، وأن ما تحقق من نجاح، هو نتيجة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، موجهاً الشكر إلى رؤساء الوفود المشاركة، ووسائل الإعلام على وجودها المكثف في البطولة، والتي يعتبرها شريكاً أساسياً في نجاحات فرسان الإرادة.

وأشاد محسن العجمي نائب رئيس الوفد الكويتي بالتنظيم الرائع لملتقى الشارقة، مؤكداً أن البطولة تشهد تطوراً كبيراً من عام إلى آخر، هذا معهود على أبناء الإمارات في حسن الاستقبال وكرم الضيافة بجانب قوة المنافسات التي أدت إلى الاستفادة الكاملة للاعبي المنتخب الكويتي، موجهاً الشكر إلى مجلس إدارة نادي الثقة على التنظيم الجيد للبطولة.

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