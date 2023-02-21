7 نجمات تنس يخترن العيش في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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رسخت دبي جاذبيتها لإقامة النجوم والمشاهير من مختلف المجالات، خصوصاً نجوم الرياضة، ومن بينهم لاعبات التنس المحترفات اللاتي اخترن دبي مقراً دائماً لهن لما توفره من تسهيلات على مستوى الإقامة والتدريب على ملاعب بجودة عالية.

ونظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وارتباطها مع مختلف المدن العالمية عبر رحلات طيران مباشرة والطقس الملائم للتدريب طوال العام وجودة الحياة، اختارت 7 نجمات من محترفات التنس العالمي دبي للعيش فيها والانطلاق منها للمشاركة في مختلف بطولات رابطة التنس المحترفات.

وتضم القائمة أسطورة التنس الهندية سانيا ميرزا، والإسبانية باولا بادوسا، والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش والروسية اناستازيا بافليوشنكوفا والكازاخية ايلينا ريباكينا، والروسية فيرا زفوناريفا، إضافة إلى اللاعبة الصربية إيلينا يانكوفيتش المصنفة الأولى عالمياً سابقاً.

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