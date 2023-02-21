«زعزعة» و«مرعوشة» تتألقان في الثنايا بـ «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، أمس، ملاك الهجن الفائزة في تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن فعاليات مهرجان ختامي المرموم، بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

وشهد ميدان المرموم منافسات ساخنة في الأشواط الستة الأولى من الفترة المسائية التي تنافست من خلالها شعارات هجن أبناء القبائل على مدار 16 شوطاً لمسافة 8 كلم، وشاركت في أشواط سن الثنايا لهجن أبناء القبائل 1100 مطية في الفترتين الصباحية والمسائية.

وحلقت «زعزعة» بشعار سعيد جابر عبدالله محمد بكأس الثنايا البكار المفتوح بعد أن حسمت أقوى الأشواط بزمن وقدره 12:06:8 دقيقة، وحقق «مهند» التوقعات لـ حمد راشد حمد غدير الكتبي مشوار تألقه في عالم سباقات الهجن ونجح في إهداء شعار مرغم بندقية الثنايا الجعدان المفتوح في توقيت وقدره 12:05:6دقيقة.

وواصل شعار سعيد جابر عبدالله محمد التألق برابع بعد انتزاع «مرعوشة» كأس الثنايا البكار المحليات بزمن بلغ 12:10:3دقيقة، واقتنص «هملول» لـ سالم عبيد مبارك الكتبي بندقية الثنايا الجعدان المحليات بعد أن قدم عرضاً مميزاً على مدار مسافة السباق التي قطعها في توقيت بلغ 12:24:1 دقيقة.

وكسبت «وسام» لحمد نهيان سالم العامري التحدي في كأس الثنايا البكار للإنتاج مواصلة مشوار تألقها ورموزها في المهرجانات المختلفة مسجلة زمناً قدره 12:09:2 دقيقة وواصل الشعار ذاته لحمد نهيان العامري التوهج بعد فوز «سعود» ببندقية الثنايا الجعدان للإنتاج مسجلاً زمناً قدره 12:21:8 دقيقة.

الفترة الصباحية

وبالعودة إلى منافسات الفترة الصباحية التي أقيمت على مدار أربعة عشر شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الثنايا، خصصت ثمانية منها لهجن الإنتاج، تصدرت أول الأشواط «عنيدة» بشعار أحمد سلطان الحلامي مسجلة زمناً وقدره 12:27:6 دقيقة، وكسبت «طرب» لـ محمد خليفه بالهول المهيري قمة الثنايا البكار المهجنات للإنتاج في الشوط الثاني مسجلة زمناً قدره 12:23:6 دقيقة والذي يعتبر هو التوقيت الأفضل في التحديات الصباحية، وتألق «الظبي» لعلي راشد بن ظبيعه الكتبي في ثالث الأشواط للثنايا الجعدان المحليات للإنتاج بعد أن تصدر الشوط في زمن قدره 12:27:2 دقيقة، وحصد «بشّار» لعلي غريب راشد الكتبي صدارة الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات للإنتاج مسجلاً زمناً قدره 12:27:0 دقيقة.

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ويشهد ميدان المرموم اليوم منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا ضمن مهرجان ختامي المرموم، وتشهد الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً، وستكون البداية بمنافسة ساخنة على أربعة رموز اثنان على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للبكار المفتوح والمحليات، بجانب بندقيتي الثنايا الجعدان المفتوح والمحليات، وبالمقابل تتنافس الشعارات من خلال الفترة الصباحية على مدار أربعة عشر شوطاً.

رصيد حافل

أعرب سالم عبيد مبارك الكتبي عن سعادته بفوز «هملول» ببندقية الثنايا المحليات وقال: لقد أعددنا «هملول» لهذا اليوم بعد إنجازاته السابقة حينما حصل على رمز من قبل وست سيارات، وبتوفيق من الله حصلنا على ما نصبو إليه في ميدان المرموم، الذي عودنا دائماً على التنظيم الجيد، مهدياً هذا الفوز لمحبي شعار عبيد مبارك الكتبي.

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