المنصوري يحلّق بلقبين في ختام بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف

المصدر: دبي - البيان

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توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، أبطال منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار يومين، في شواطئ جزر دبي، ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2022 - 2023.

وشهدت البطولة على مدار يومين، تألقاً لافتاً لنجوم منتخبنا الوطني، استمر في اليوم الثاني الختامي، حيث استطاع بطلنا محمد عبيد المنصوري انتزاع الصدارة في فئتين، الأولى «توين تيب -مواطنين»، أما الثانية فكانت في منافسات الاستعراضات الحرة.حضر مراسم التتويج أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، كل من محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي للرياضات البحرية، والكابتن سيف راشد خليفة المهيري، وخالد محمد سلطان العويس الشامسي، إضافة إلى محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي.

وتابع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان منافسات اليوم الختامي للجولة الثانية من بطولة دبي، وحرص على الالتقاء بنجوم منتخبنا الوطني، وتشجيعهم خلال الفعاليات التي شهدت تنافساً مثيراً بين جميع المشاركين والمشاركات على ألقاب 4 مسابقات، هي توين تيب وهايدروفويل ووينيغ فويل، والاستعراضات الحرة للفئات مواطنين ورجال وسيدات وناشئين.

إشادة

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بالتنظيم الرائع لجولتي بطولة دبي المفتوحة، والتميز الدائم الذي يسجله نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي ينظم هذا الحدث للموسم السادس على التوالي، ويضيف في كل عام الجديد، من خلال جهوده في نشر مفهوم هذه الرياضات، حيث استحدث في هذه النسخة فئة وينيغ فويل، التي دخلت إلى المنظومة في المسابقات الرسمية للمرة الأولى.

وثمّن الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، جهود جميع الأندية البحرية في الدولة، من أجل تطوير الرياضات البحرية بشكل عام، ونشر رياضات الشراع والتجديف الحديث، من خلال التعاون المستمر مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وتنفيذي روزنامة أنشطته، وكذلك الدفع بجهود لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، التي تعمل على توفير فرص مستمرة لمحبي هذه الرياضة الجميلة.

وأضاف إن مستوى المشاركة في الجولة الثانية عكس مدى الاهتمام الذي تحظى به هذه البطولة.

موهبة

وصعد المتسابق بطلنا الناشئ عبد الله المحيربي إلى منصة التتويج ثلاث مرات، في اليوم الختامي لمنافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- حيث حقق ميداليتين فضيتين وبرونزية، الفضية الأولى في فئة هايدروفويل، والثانية في الاستعراضات الحرة، بينما نال برونزية (وينيغ فويل).

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