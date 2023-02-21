دبي تستضيف الدوري العالمي للبادل بمشاركة النخبة 8 يونيو

المصدر: دبـي - البيان

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تستضيف دبي، بصالة كوكا كولا أرينا، في الفترة من 8 حتى 11 يونيـو المقبل، الدوري العالمي للبادل، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيه 24 لاعباً من نخبة لاعبي العالم يمثلون 4 فرق، كما تقام 4 حفلات موسيقية يحييها مجموعة من الفنانين المشهورين عالمياً، وتقام تجربة «الترفيه الرياضي والموسيقي»؛ على مدار 4 أيام.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: تعمل بطولة «الدوري العالمي للبـَـادِل» على زيادة شعبية اللعبة مع مشاركة اللاعبين المحليين والدوليين في البطولة واستعراض مواهبهم ونسعى إلى ترسيخ الالتزام بتنمية وتطوير الرياضة بتعزيز اهتمام المقيمين والزوار بممارسة ومتابعة الرياضات النشطة، و«الدوري العالمي للبـَـادِل» سوف يجذب المزيد من المواهب المتميزة.

وقال راجيش بانجا، رئيس مجلس إدارة «الدوري العالمي للبــادِل»: هدفنا الابتكار والجمْع بين الفعاليات الرياضية والترفيهية ذات المستوى العالمي، لمنح المشجعين تجربة فريدة في ظل النمو المذهل لرياضة البادِل على وجه التحديد على المستوى الإقليمي.

وعبر مارك جان كار، المدير العام لـ«كوكا كولا أرينا» عن سعادته باستضافة الحدث الرياضي الترفيهي وقال: من الواضح أن الجمع بين الرياضة والموسيقى الحية يجعل المباراة مثالية للمتابعين كافة.

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