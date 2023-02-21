7 نجمات تنس يخترن العيش في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعدّ دبي من أكثر المدن العالمية جاذبية للنجوم والمشاهير في مختلف المجالات للعيش والعمل، خاصة نجوم الرياضة، ومن بينهم لاعبات التنس المحترفات، اللاتي اخترن دبي مكاناً دائماً لإقامتهن، لما توفره من تسهيلات على مستوى الإقامة والتدريب على ملاعب بجودة عالية.

ونظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وارتباطها مع مختلف المدن العالمية عبر رحلات طيران مباشرة والطقس الملائم للتدريب طوال العام وجودة الحياة، اختارت 7 نجمات من محترفات التنس العالمي دبي للعيش فيها والانطلاق منها للمشاركة في مختلف بطولات رابطة التنس المحترفات.

وتضم قائمة النجمات اللاتي اخترن دبي مكاناً للإقامة والعيش أسطورة التنس الهندية سانيا ميرزا، والإسبانية باولا بادوسا، والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، والروسية اناستازيا بافليوشنكوفا، والكازاخية ايلينا ريباكينا، والروسية فيرا زفوناريفا، إضافة إلى اللاعبة الصربية ايلينا يانكوفيتش المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، كما تفضل العديد من لاعبات التنس غير المقيمات في دبي قضاء فترات طويلة بها على مدار العام للتدريب والاستعداد للبطولات مثل التونسية أنس جابر والروسية داريا كاساتكينا والبيلاروسية أرينا سابالينكا.

وقالت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة 19 عالمياً، والتي تشارك حالياً في النسخة 23 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس إنها اختارت العيش في دبي لعدة عوامل في مقدمتها كرم الضيافة وما يميز المجتمع الإماراتي من تجانس وتنوع ثقافي، إذ يعيش ويعمل في الإمارات أكثر من 200 جنسية.

وولدت بادوسا في مدينة مانهاتن الأمريكية، وتنقلت مع أسرتها بين مدن عدة منها برشلونة وفالنسيا ومدريد، قبل أن تقرر العيش في دبي العام الماضي.

أجمل مدن العالم

وأكدت النجمة الإسبانية أنها تعتبر دبي أجمل مكان في العالم يمكن العيش به خاصة بالنسبة للاعبات التنس المحترفات لسهولة التنقل منها إلى جميع دول العالم ولتوافر الملاعب والمرافق على مستوى عالٍ للتدريب، وقالت: كل شيء جميل في دبي، الملاعب والطقس وجنسيات من مختلف دول العالم، كل ما أحتاجه يمكن أن أحصل عليه بسهولة، لقد زرت العديد من المدن في أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا لكن دبي تبدو مختلفة وجاذبة أكثر، لذا قررت العيش فيها والسفر منها بسهولة للمشاركة في أي بطولة حول العالم.

وتعتبر بادوسا واحدة من أفضل لاعبات التنس في العالم، إذ نجحت في دخول قائمة أفضل 100 مصنفة عالمياً في 2019 ثم وصلت في 2021 لقائمة أفضل 10 مصنفات بعد فوزها ببطولتي بلغراد وإنديان ويلز للمحترفات، وتقدمت منتصف العام الماضي إلى المركز الثالث عالمياً، وهي تحتل المركز 19 حالياً.

من جهتها أكدت سانيا ميرزا أن دبي هي الاختيار الأفضل للعيش والعمل بفضل بنيتها التحتية ومنشآتها الرياضية الممتازة، وجودة الحياة فيها، موضحة أن وجودها بدبي ساعدها كثيراً على تطوير نفسها.

وقالت: أواظب على المشاركة في البطولات واصطحاب عائلتي معي خصوصاً أن معظم أوقات السنة أعيش في دبي إضافة إلى أنني أحظى بدعم ومساندة من جانب الجماهير التي لا تقتصر على أفراد الجالية الهندية فقط ولكنني أتمتع بدعم من بقية الجاليات.

وصرحت اللاعبة الهندية إنها قررت العيش في دبي والاستثمار فيها من خلال إطلاق أكاديميتها الخاصة لتعليم الأطفال رياضة التنس وهي تستعد لإنشاء العديد من الفروع لأكاديميتها في مختلف المناطق في دبي.

وتشارك سانيا ميرزا في النسخة الحالية لبطولة سوق دبي الحرة للتنس في منافسات الزوجي إلى جانب الأمريكية ماديسون كيز.

وعبرت بافليوشنكوفا عن إعجابها بدبي لدرجة أنها حذت حذو العديد من اللاعبين الروسيين الذين اختاروا دبي مقراً لهم بشكل دائم، وقالت «تمثل دبي حالة خاصة بالنسبة لي، حيث أستمتع بالتدريب، لن يجد اللاعبون القادمون من أوروبا هذا المزيج المثالي من طقس التدريب الرائع والمرافق الممتازة في أي مكان آخر، دبي من السهل الوصول إليها من العديد من البطولات المختلفة التي تقام على مدار العام».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز