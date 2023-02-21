شفيونتيك تبدأ مشوارها اليوم في «دبي للتنس»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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تبدأ المصنفة البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً، والمنتشية بفوزها بلقب بطولة الدوحة، أول من أمس، مشوارها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، اليوم، بمواجهة الكندية ليلى فرناندز، المصنفة 37، ضمن منافسات الدور الثاني.

وأكدت شفيونتيك خلال اللقاء المفتوح مع الإعلاميين، أمس، عزمها مواصلة تقديم الأداء القوي، والسعي لتحقيق لقب بطولة دبي، وقالت النجمة البولندية: «أتطلع لأن تبتسم لي المحاولة الثالثة في دبي، والتتويج بلقبها الذي يأتي بعد أيام من تتويجي للعام الثاني على التوالي في بطولة الدوحة».

وأضافت: «التحديات كبيرة في دبي، سواء على صعيد عدم حصولي على الوقت الكافي لخوض التدريبات، والتأقلم على الأرضية الجديدة، أو في اختلاف الكرات المستخدمة المماثلة لذات النوعية في بطولات (أنديانا ويلز) الأمريكية، مقارنة بالكرات التي تم الاتكال عليها في بطولة الدوحة المماثلة، من حيث النوعية لتلك التي تم استخدامها في أستراليا المفتوحة».

استمرار

وأشارت شفيونتيك إلى مواصلة اعتمادها على أسلوب الأداء ذاته، الذي اعتمدته الموسم الماضي، دون أي تغيرات تذكر، وقالت: «قدمت عاماً استثنائياً ومميزاً، ولم أجرِ أي تعديلات تذكر على أسلوبي في اللعب، سواء الإرسال أو الحركة داخل أرضية الملعب، وأتطلع في 2023، إلى مواصلة تقديم الأداء القوي، وتحقيق النتائج الجيدة».

وأضافت: «لم أبلغ بعد ذروة عطائي، وما أزال أعمل على تطوير أدائي، إذ إن هناك العديد من البطولات العريقة والمحببة على قلبي، أطمح لحصد لقبها».

من جهة أخرى، سجلت نتائج أمس، فوز الرومانية سيرستيا سورنا على البرازيلية مايا حداد، بمجموعتين دون رد، بواقع 4-6 و6-7 و5-7، لتضرب موعداً اليوم مع التشيكية كارولينا موتشوفا، التي تخطت بدورها عقبة الأمريكية بيماردا بيرا، بمجموعتين دون رد 1-6 و4-6.

وتلتقي اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة السابعة، مع التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 18، والتي تغلبت أمس على مواطنتها ماركيتا فوندروسكوفا 6 - 3 و6 - 4، وتعد مواجهة ساكاري وبليشكوفا من أقوى مواجهات الدور الثاني.

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