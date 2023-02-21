تيم ميرلير بطل المرحلة الأولى من طواف الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق البلجيكي تيم ميرلير من فريق سودال كويك ستيب البلجيكي، لقب المرحلة الأولى من النسخة الخامسة لطواف الإمارات؛ مرحلة «بريسايت»، بفارق زمني ضئيل جداً بينه وبين الأسترالي كاليب ايوان من «لوتو دستني» البلجيكي، وأنهى السباق البالغ مسافته 151 كم، في زمن قدره 3:17:35 ساعات، فيما حل الأسطورة البريطاني مارك كافنديش دراج «أستانا كازاكستان» ثالثاً.

«السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط»، على نخبة من الدراجين المرشحين للفوز، في مقدمتهم الأسترالي كاليب إيوان، والبريطاني مارك كافنديش.

وحصد تيم ميرلير قميصين عقب نهاية السباق، هما القميص الأحمر الذي ترعاه «الشركة العالمية القابضة» والذي يستحقه متصدر الترتيب العام، والقميص الأخضر برعاية«وكالة التجارة الإيطالية» للمتصدر بالنقاط، بينما حصل لوك بلاب من «اينوس جرانديريس»على القميص الأبيض برعاية «شركة النخيل» ويقدم لأفضل دراج شاب تحت 23 عاماً، وعلى القميص الأسود برعاية «أبوظبي إكسبيرينس» الذي يقدم لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

وعبر تيم ميرلير عن سعادته بالفوز والتوقيت الذي حققه، وقال: رغم صعوبة السباق لكنني استطعت الصمود والمثابرة حتى النهاية، وقام فريقي بعمل جيد وكنا نتسابق مع ريمكو إيفينبول والذي كان الأقوى دائماً ومصدر إلهامنا، وداعب ميرلير الحضور قائلاً «أصبحت أباً مؤخراً وهو ما أعطاني حافزاً للمنافسة».

توج الفائزين كل من عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وإبراهيم المرر مدير مكتب التنسيق الحكومي بديوان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة الظفرة، و إكسدونغ تشو رئيس قسم التكنولوجيا في شركة بريسايت، وأحمد إبراهيم مدير التسويق في الشركة العالمية القابضة، واللواء سعيد المنصوري ممثل شرطة الظفرة، وخالد الشحي المدير التنفيذي للمشتريات في شركة النخيل، وطالب الشريفي نائب مدير المرور والدوريات بمنطقة الظفرة.

مرحلة أبوظبي

وتقام المرحلة الثانية من الطواف، اليوم، في العاصمة أبوظبي، برعاية «موانئ أبوظبي»، وتبلغ مسافتها 17.3 كم، بنظام سباق ضد الساعة للفرق، ويستضيف ميناء خليفة منافسات هذه المرحلة في مسار سريع جداً لا يتضمن سوى منعطفات قليلة،ودورتين على شكل حرف U،ويتميز المسار بعرضه وتسطحه، ما يسمح للدراجين العالميين من تحقيق أزمنة جيدة بالمحافظة على السرعات العالية.

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