المفاجآت تبدأ مبكرا في "سوق دبي الحرة للتنس" بخروج البرازيلية مايا والروسية كوديرميتوفا

المصدر: وام

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شهدت بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات في نسختها الـ23، مفاجأتين مبكرتين ضمن منافسات الدور الأول للبطولة، بخروج اثنتين من المصنفات في المراكز الأولى بتصنيف البطولة.

وكانت المفاجأة الأولى بخروج البرازيلية بياتريس حداد مايا، المصنفة 12 عالميا والمصنفة الـ11 للبطولة أمام الرومانية سورانا كريستيا المصنفة 70 عالمياً.

وقلبت الرومانية كريستيا، تأخرها إلى الفوز الثمين 4-6 و7-6 و6-4، في مباراة استغرقت 3 ساعات و29 دقيقة (209 دقائق)، لتخطف لقب أطول مباراة في عام 2023 من مباراة الأمس التي جمعت بين الروسية ليودميلا سامسونوفا والإسبانية باولا بادوسا والتي استغرقت 3 ساعات و22 دقيقة (202 دقيقة).

وجاءت المفاجأة الثانية بخسارة الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة الـ11 عالمياً، وصيفة النسخة الماضية من البطولة أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا، المصنفة 33 عالميا، 3-6 و7-5 و5-7، في مباراة أخرى استمرت 184 دقيقة.

وتضمنت أبرز نتائج اليوم، فوز البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 14 عالمياً على الروسية أنستازيا بافليوتشنكوفا 6-3 و7-5 واللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة 20 عالمياً، على الأوكرانية كاتارينا زافاتسكا المتأهلة من التصفيات 6-1 و6-4.

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