الاتحاد القطري يحتفي بالمشاركين في تصفيات غرب آسيا

المصدر: الدوحة ـ البيان

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أقام محمد سعد المغيصيب رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة حفل عشاء تكريماً للاتحادات العربية المشاركة في تصفيات غرب آسيا التي تستضيفها الدوحة اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، حضر الحفل اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة الذي وصف هذه المناسبة بأنها فرصة ذهبية لتبادل الأفكار بين الاتحادات الشقيقة حول السبل الكفيلة بتطوير كرة السلة العربية، والانطلاق بها قدماً بهدف تحقيق النجاحات والنتائج على المستويين القاري والدولي، آملاً أن تعكس المنتخبات العربية في التصفيات الحالية تطور اللعبة في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة، وحرص القرقاوي على تقديم الشكر للاتحاد القطري على إتاحة الفرصة لمنتخب الإمارات للتحضير للتصفيات من خلال مشاركته في الدورة الثلاثية التي أقيمت الأسبوع الماضي.

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